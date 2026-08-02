見金價狂飆　湖北男靠AI規劃學煉金　租屋冒刺鼻煙霧惹報警被行拘

《央視新聞》報道，湖北黃石一名李姓男子見金價狂飆，通過網上影片了解提煉黃金的原理，再藉助AI規劃了野外取水、檢測、提煉全套方案，於租屋內提煉黃金，刺鼻味道引來鄰居圍觀報警，李男最終因涉嫌非法使用、處置危險物質被行政拘留。



湖北男靠AI學「煉金」被行拘。（央視新聞）

湖北男靠AI學「煉金」被行拘。（央視新聞）

近日，湖北黃石大冶市金山店鎮一處屋苑突然冒出大量煙霧，並飄出刺鼻氣味，引來居民圍觀。原來是一位租房的男子用爐具燒製不明物質，雖然他聲稱煙霧無毒，但居民仍然擔心，遂有人報警。

民警在現場發現了高壓爐和若干化學藥品試劑，隨後通過其手機信息找到了李男配製藥劑的窩點。李男終於承認，自己是在用化學藥劑提煉黃金。據他交代，去年以來金價持續走高，他產生了自學技術、提煉黃金賺錢的想法，遂通過網上的影片了解了提煉黃金的原理，再藉助AI規劃野外取水、檢測、提煉全套方案。

湖北男靠AI學「煉金」被行拘。（央視新聞）

湖北男靠AI學「煉金」被行拘。（央視新聞）

為了就近取材，他租住在大冶市金山店鎮，騎車往返AI指引的地點收集廢水作為煉金原料，又網購了多種化學試劑以及一整套專業煉金實驗器材。大冶市公安局金山店派出所民警吳天瑞介紹，李男在有化學試劑的窩點裏，對水樣進行預處理，再將處理後得到的固體物拿到高壓反應爐處提煉黃金。

湖北男靠AI學「煉金」被行拘。（央視新聞）

湖北男靠AI學「煉金」被行拘。（央視新聞）

為何被拘留？

大冶市公安局法制大隊民警張友航介紹，首先，李男在網上購買危化物品，既沒有資質，也沒有許可；其次，他在個人冶煉金屬的過程中也沒有相關部門允許；而且在處置這些危險化學品廢物過程中污染了環境。多種違法因素的考量下，符合治安管理處罰法的相關規定，涉嫌非法使用、處置危險物質。

湖北男靠AI學「煉金」被行拘。（央視新聞）

警方依法對李某作出行政拘留處罰，目前案件還在進一步調查中。