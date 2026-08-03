美媒：2025年全球核電發電量達到歷史峰值　增長几乎全部靠中國

全球核電發電量迎來歷史最高點，中國成為最關鍵的變量。美國《福布斯》（Forbes）雜誌8月2日報道稱，2025年全球核電發電量達到歷史峰值，而推動這一增長的幾乎全部來自中國。過去十年，中國核電產量增長近3倍，不僅填補了全球核電增長缺口，也正在快速縮小與美國這一傳統核電大國之間的差距。



據《福布斯》援引最新《世界能源統計年鑑》數據，2025年全球核電站共發電2,845太瓦時（TWh），較2024年增加約30太瓦時，按年增長1.3%，創下歷史最高水平。

中國核電產量增長推動全球核能發電 看看更多中國核電站：

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不過，這一紀錄並不意味著全球核電行業迎來全面復興。

數據顯示，全球核電發電量雖然超過了此前2006年的紀錄，但19年間僅增長約1.5%。過去十年，全球核電發電量從2015年的2,576太瓦時升至2025年的2,845太瓦時，增幅約10.5%。

在這一過程中，中國成為最主要的增長來源。

2015年至2025年，中國核電發電量從171太瓦時增至485太瓦時，增加約314太瓦時。同期，全球核電發電量淨增約270太瓦時。

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這意味著，中國新增的核電產能不僅覆蓋了全球增長，實際上還抵消了其他地區核電產量下滑的影響。

目前，美國仍是全球最大的核電生產國。2025年，美國核電發電量達到826太瓦時，佔全球總量約29%；中國以485太瓦時排名第二，佔全球17.1%；法國排名第三，發電量為390太瓦時，佔13.7%。

但美國的領先優勢正在縮小。

數據顯示，美國核電發電量過去十年基本保持不變，2015年美國核電發電量為839太瓦時，略高於2025年的水平。相比之下，中國核電發電量在十年間接近翻三倍，年均增長率接近11%。

《福布斯》稱，如果兩國維持近年來的增長速度，中國可能在約5年內超過美國，成為全球最大的核電發電國。

除中國外，法國和日本也推動了2025年全球核電增長。法國核電發電量增加9.6太瓦時，達到390太瓦時。此前受部分機組停運等因素影響，法國核電產量一度下降，目前正在逐步恢復，但仍低於2015年水平。

日本2025年核電發電量增加9.2太瓦時，按年增長11.1%，達到94太瓦時。日本核電產量已從福島核事故後的低谷回升，但距離事故前水平仍有較大差距。2010年，日本核電發電量約292太瓦時，是2025年水平的3倍以上。

從地區來看，全球核電增長重心正逐漸轉向亞洲。2015年至2025年，亞太地區核電發電量從約420太瓦時增長至近845太瓦時，十年間翻倍，目前約佔全球核電發電量的30%。

中國在運、在建及已批准核電機組達102台，總裝機容量1.13億千瓦，已成全球核電大國。（Getty Images）

相比之下，歐洲核電發電量明顯下降，從2015年的968太瓦時降至2025年的759太瓦時，降幅接近22%。北美地區2025年核電發電量為921太瓦時，略低於2015年的952太瓦時。

文章指出，核電增長趨勢也呈現出發達經濟體與新興經濟體之間的差異。過去十年，經濟合作與發展組織（OECD）成員國核電發電量減少約96太瓦時，而非OECD國家增加近366太瓦時。儘管發達經濟體仍佔全球核電產量的大部分，但新增增長越來越多地來自亞洲等地區。

中國國家能源局數據顯示，截至目前，中國大陸地區在運和核准在建核電機組共120台，裝機容量1.35億千瓦，總規模居世界第一。其中，在運機組62台、裝機6,614萬千瓦，居世界第二，佔全國電力總裝機的1.6%；核准在建機組58台、裝機6,951萬千瓦，居世界第一。

《福布斯》總結指出，2025年的全球核電紀錄，與其說是全球範圍內核電建設浪潮的結果，不如說是中國核電快速擴張的體現。美國仍保持核電發電量第一的位置，但其產量長期趨於穩定；中國則憑藉持續建設，正在逐步改變全球核電格局。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】