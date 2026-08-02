大陸伺機接管台灣？魯比奧：反對脅迫改變現狀　中美衝突將是災難

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）近日接受霍士新聞（Fox News Channel）節目《My View with Lara Trump》專訪時談及中美關係與台海局勢。他明確表示，美方立場是不支持現狀有任何改變，並反對任何形式的迫使或脅迫性改變現狀行為。他同時警告，中美之間若發生任何經濟或軍事衝突，對兩國乃至全球而言都將是「災難性的」，因此雙方必須妥善管控分歧並維持對話。



2026年7月22日，美國國務卿魯比奧在東盟外長會場邊會見傳媒（Pool via REUTERS）

本次專訪由美國總統特朗普（Donald Trump）的兒媳婦賴拉（Lara Trump）主持，專訪內容於8月1日晚間播出。

針對外界關切中國大陸是否正在等待時機接管台灣，魯比奧坦言無法預測20年或30年後的情況，但他強調美方當前的立場非常清晰，即反對以強迫或脅迫方式改變現狀，且已在與中方會面時明確表達此立場。他補充指，中方對此顯然持有非常不同的看法，台海議題對中方而言非常敏感，美方必須在其中謹慎拿捏平衡。

在談及中美雙邊關係時，魯比奧指出，中國希望成為世界上最強大的國家，且企圖以犧牲美國為代價來達成目標，但美方絕不會允許這種情況發生。然而，中美作為全球最強大的兩個經濟體與軍事力量，兩國必須建立關係並具備對話、降低衝突風險的能力。

美國總統特朗普時隔9年再次訪華，國家主席習近平為其在人民大會堂外舉行盛大歡迎儀式。（Getty）

魯比奧指出，如果不與中國直接溝通，可說是「不負責任」的做法。他提到，特朗普與中國國家主席習近平之間擁有相互尊重的關係，兩位元首能夠直接對話至關重要。

習近平與特朗普於去年在韓國釜山會面後，特朗普已於今年5月訪問北京再次舉行「習特會」；而習近平亦預計於今年9月底訪問華盛頓，雙方團隊正着手為峰會做前期準備。

魯比奧重申，美方尋求雙邊關係的穩定。雖然雙方存在無法達成一致及需要競爭的領域，但在可以合作的領域展開合作對全世界都是好事。他坦言，中美之間未來仍會有許多摩擦與競爭，外交政策的難處就在於既要維護國家利益，同時又須妥善管控分歧，每一任美國政府都必須在這兩股拉扯的力量之間取得平衡。

此外，魯比奧在訪問中亦談到全球局勢與地冷戰後的重組。他認為，冷戰結束後美國外交政策曾錯誤地以為全球都會變成自由企業民主國家，導致美國出現去工業化並流失數百萬個工作機會。目前特朗普政府正透過關稅平衡經濟，並重整地緣政治存在；同時亦須應對包括伊朗核計劃在內的傳統威脅與新型挑戰。