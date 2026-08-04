韓媒稱中國遊客成韓賭場重要增長引擎　中方：深感震驚，堅決反對

韓國媒體與券商今年持續指稱，中國遊客已重新成為韓國外國人專用賭場最重要的增長引擎。中國駐韓國大使館8月3日在韓國《韓國時報》發表署名文章，對此表示「深感震驚，堅決反對」，強調中國法律對賭博實行「零容忍」，中國公民在海外參與賭博同屬違法行為，並稱一些人將中國遊客作為主要目標公開大肆招賭，對雙邊人文交流有百害而無一利。



韓國新韓證券（Shinhan Securities）分析指出，韓國三大外國人專用賭場運營商——百樂達斯（Paradise）、樂天觀光開發（Lotte Tour Development）及GKL的未來獲利，很大程度上取決於中國旅客的增幅。

分析認為，若韓國進一步擴大對中國旅客的免簽政策，將形成新的增長催化劑。數據顯示，今年1月至5月訪韓中國遊客已達約256萬人次，按年增長約25%。

韓國仁川天堂城（Paradise City）距離仁川國際機場僅約10分鐘車程，裡面有僅限外國人進場的賭場。（Reuters）

中使館發文批駁：賭博非「健康有益人文交流」

據《觀察者網》，中國駐韓國大使館負責領僑事務的唐亮參贊在署名文章《己所不欲，勿施於人》中指出，韓國法律嚴格限制本國公民參與賭博，明令禁止國民進入絕大部分賭場，這表明韓國清楚賭博的社會危害。然而，韓國賭場專門面向外國人特別是中國人進行招攬營銷，部分媒體將其視為「經濟增長動力」而公開宣揚，做法十分不妥。

文章強調，中國法律對賭博「零容忍」，中國公民在海外參與賭博亦屬違法。去年底今年初中韓元首成功互訪，就開展健康有益人文交流達成重要共識，博彩業顯然不屬此列。文章亦指出，近年韓國賭場涉及中國公民的負面案件時有發生，甚至有中國留學生因欠下巨額賭債輕生。

中方呼籲韓方從中韓友好大局出發，切實履行對旅遊機構的監管責任，嚴格規範賭場經營，杜絕針對中國遊客的招賭行為。