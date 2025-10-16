緬北劉家犯罪細節曝光　色情場所賺1.5億、賭場日流水千萬

公安部通報，目前，緬北「四大家族」劉家犯罪集團案件已經被依法提起公訴。《央視新聞》獨家揭露有着「果敢首富」之稱的緬北劉家集團犯罪始末。劉家將電詐演化成為一個高度組織化和規模化的犯罪「產業」，不僅為不斷湧入緬北的詐騙金主提供「拎包入住」服務，還通過整合改造集團名下的酒店、KTV等娛樂場所，直接將目光聚焦在那些手持詐騙巨款的各大園區金主和高管身上。



在四大家族中，劉家被認為是緬北果敢最早系統性開展電詐的家族之一，劉家藉助自己的商業集團，將電詐從一種犯罪形態，演化成為一個高度組織化和規模化的犯罪「產業」。其他家族的電詐園區都是各行其是，而劉家則是用公司化的管理模式進行運營，不僅讓電詐犯罪「更高效、更標準化」 ，還將由此帶來的違法犯罪收益做到了全鏈條覆蓋。

深度參與從事電詐犯罪，劉家首先具備的「優勢」就是將配套設施完善的房地產項目直接拿來作現成的電詐園區，為不斷湧入緬北的詐騙金主提供「拎包入住」服務。

劉正茂介紹，最開始租金150萬元一個月，後來100萬元一個月，按市場價高低來定。

敏銳地察覺到各大園區的「用人需要」後，劉家又利用在當地積累的人脈資源和社會影響力，把自己定位於「中間人」角色，迅速成立擔保公司，為緬北各個電詐園區的「人力資源」提供源源不斷的供給，成為從招募、運輸、偷渡到控制這條人口販賣鏈條中的重要一環，從中牟利。

偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員楊霖劍介紹：高薪招聘引誘、蛇頭組織偷渡，但他們跟境外所謂「人才市場」間缺乏信任基礎，而福利來看到了商機，搭建平台，達到兩頭都有錢賺的目的。即境內組織者、偷渡者給他交錢、交利益，境外需要電詐園區員工的，也要交錢，他讓自己的利益最大化。

有地、有人、有「項目」，劉家電詐園區的運行和擴張還少不了公司老本行的「推波助瀾」，原本福利來集團就靠開設線下賭場和網絡賭博賺得盆滿缽滿，有了電信網絡詐騙的注入，劉家犯罪集團獲得了進一步擴張。

福建省龍巖市公安局副局長郭衍稱：「吸引內地群眾，誘騙他們偷渡出境，在境外賭場進行賭博。同時開設線上賭場，並在國內招募代理，在各個省份都有進行一些線上賭博。」

犯罪嫌疑人劉正茂介紹，他們集團在果敢東城有四個賭場，每個賭場有每個賭場的網站，還有其他網站，每天多的時候流水可能有幾千萬元。

劉家並不甘心只「賺」電詐的錢，隨着各大家族的電詐園區在緬北紛紛興起，高峰時期曾聚集高達近十萬人。劉家又迅速捕捉到了「商機」，通過整合改造集團名下的酒店、KTV等娛樂場所，直接將目光聚焦在那些手持詐騙巨款的各大園區金主和高管身上。

偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員邱雄偉：他發現這些金主的錢來得太容易，而且他們花銷都很大，所以對他們提升了整個賭場的質量。比如專門給某金主設立德州撲克區，這些金主專門去他那裏賭博，然後他在其中進行抽成。自從金主多了以後，他又重新設立了兩個新的娛樂場所，真正地讓他們做到了緬北賺錢緬北花，一分別想帶回家。

黃賭毒向來不分家。警方查實，劉家的福利來集團通過開設色情娛樂場所，組織招攬、誘拐大批中國籍婦女偷渡出境，直接或強迫參與賣淫活動。同時，這些會所內還專門設有用於吸食毒品的包房，向金主客戶提供「開心水」等毒品，並以引誘、強迫的方式安排賣淫女陪同客人一起吸食毒品。

疑犯介紹，百樂門從開業到最後關停，總盈利大概1.5億元，主要是酒水收入，毒品收入是不計營業額的。

偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 張雨：平均每晚消費一單5萬到6萬元左右，每日營收60萬元左右。從他的營業匯總來看，比如2023年6月25日，他當天營收了678000元。這些只是不包括吸毒的日常消費，每一項他在其中都能賺到錢。

依託福利來集團的產業，劉家提供的不僅是系統性壓榨的「配套服務鏈」，更是轉化詐騙贓款的「資金洗白鏈」。

因此，在幾個家族中，劉家在園區非法獲取的利潤是最多的。（央視新聞）

通過旗下賭場、娛樂場所以及園區和名下其他產業產生的水、電、網絡建設運維等名目，再將詐騙所得在公司化的運行體系中轉移、「清洗」，完成由「黑」到白的轉化。

可以說，在四大家族深度參與緬北電詐的這個棋盤上，劉家是步步為營，招招見利。福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長石林垣表示：一般要金主或高管層面才有資格到賭場或娛樂場所消費，都是高消費，整個鏈條一環扣一環，都是扣在一起的，本身黑灰產不義之財拿到的也是不正當的地方，也是到劉家的賭場或娛樂場所消費。因此，在幾個家族中，劉家在園區非法獲取的利潤是最多的。