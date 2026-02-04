金價｜杭州師奶入市一周期貨遭斬倉蝕75萬　嘆似去咗澳門賭場一轉

金價及銀價瘋狂破頂後，上周五（1月30日）高位暴跌，現貨黃金盤中一度下跌達 10%，而白銀更曾暴跌16%，創下驚人的跌幅，其後才稍見反彈。外媒報道，杭州一名主婦買賣黃金期貨遭斬倉，慘蝕75萬元（人民幣，下同）後感歎「感覺去澳門賭場走了一趟」。



獲利60%後迅速慘賠84% 杭州主婦進場一周「百萬變廿五萬」

對於許多缺乏經驗的零售投資者而言，黃金市場波動極其殘酷。據彭博社報道，居住在杭州的42歲家庭主婦Merry Chen涉足貴金屬市場不足一周，過去她毫無衍生產品交易經驗。但在朋友建議下開啟了期貨帳戶，短短48小時內，原本100萬人民幣的投資就獲利了60%。

消費者在金店排隊搶購首飾。（新華社）

然而，隨後的金價崩盤導致其期貨被強行平倉，最終僅剩下25萬，較巔峰時期縮水了84%。她坦言從沒想過金價波動會這麼激烈，已打算關閉期貨帳戶，這種劇烈程度宛如「去了一趟澳門賭場」。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

有投資者成功倍賺 及時清倉白銀合約豪賺100%

報道又指，來自杭州的自由投資者Jeff坦言其買金邏輯很簡單：「亂世買黃金」。他稱自己多年來積累的現貨與實物黃金，如今價值約150萬美元。

他相對謹慎，並未交易槓桿黃金期貨。而在上周五白銀創紀錄暴跌前及時離場，更讓他確信自己的做法。他在白銀期貨合約上投入約50萬美元，並在上周以每盎司110美元的價格全部賣出，實現了100%的回報。

現在，他在尋找長期重新買入的機會，並押注貴金屬需求將受到美元走弱預期、中美競爭以及人工智能發展的支撐。

杭州的自由投資者Jeff在上周五白銀創紀錄暴跌前及時離場。（Getty）

在混亂的市場中，仍有部分投資者保持冷靜。上海半夏投資的創辦人李蓓在12月底受訪時表明，已清空所有黃金持倉，她認為當時金價相對於長期均衡水準已明顯高估。

她認為，黃金的核心屬性是「百年維度跑平通脹」，實際金價的長周期（20—30年）由全球央行購金行為驅動。