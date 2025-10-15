33歲中國男子柬埔寨墮亡　生前無自殺傾向疑在賭場打工　死因待查

33歲中國籍男子劉洋赴柬埔寨9日後墮亡，他生前疑在當地賭場打工。家屬稱，劉洋是家中獨子，出國前無自殺傾向。當地警方仍在調查當事人是否為自殺。



《紅星新聞》報道，劉洋家屬提供的駐柬埔寨使館駐西哈努克領事辦公室於10月9日發出的明碼發電《關於中國公民劉洋在柬埔寨死亡事》顯示，領事館接柬埔寨內政部警察總署通報，中國公民劉洋（男，1992年3月13日出生於吉林，護照號EG8906***）於2025年10月4日在西哈努克省死亡。

劉洋生前照片。（紅星新聞）

通報稱，西省西哈努克市4分區2村9組「WIN FUTURE」商務公寓經理稱，9月29日傍晚6時15分，保安聞墜物後發現當事人死亡。經理聞訊遂報警。警方確認當事人死於從公寓10樓墮下，已按相關流程將遺體運至金邊德特拉(Tuek Thla)寺廟(殯儀館)保存。領事辦公室了解到，西省警方仍在調查當事人是否為自殺。

據劉洋表哥介紹，劉洋年幼時母親去世，由父親帶大。高中畢業後，劉洋在某汽車企業工作一年左右離職，此後10多年間沒有正經工作，單身未娶，是家中獨子。劉父年近六旬即將退休，噩耗傳來後遭受沉重打擊。目前無力委派親友趕赴金邊處理善後，通過志願者委托了柬埔寨當地人處理遺體。家屬均不知劉洋墮樓原因，述出國前無自殺傾向。

據透露，9月20日，劉洋在朋友圈發了一張他從長春龍嘉機場到柬埔寨的機票；9月20日，劉洋到達柬埔寨德崇機場後還拍了一輛車照片，其車牌號為2CD-5149，此後他曾通過微信與國內朋友聯繫。從到達柬埔寨的第2天到第7天，劉洋都與朋友有聯繫，9月28日後再無任何音訊。直到10月10日，家屬獲悉劉洋已在柬埔寨身亡。