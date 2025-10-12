深圳水貝3家金舖開展非實物黃金對賭　涉嫌構成開設賭場罪被查

內媒《證券時報》報道，10月11日，深圳市黃金珠寶首飾行業協會官方發佈行業警示函。警示函稱，深圳水貝三家黃金珠寶公司被查處，已涉嫌構成開設賭場罪。



深圳水貝是國內最大的黃金珠寶集散地。（央視新聞）

警示函稱，近期司法機關在深圳水貝片區相繼查處了三家黃金珠寶公司。經查，這些公司以經營黃金為名，實際通過線上平台開展『非實物黃金對賭』業務，其行為已涉嫌構成開設賭場罪。

警示函又指，目前，相關公司負責人及骨幹成員已被依法採取刑事強制措施，涉案人員將面臨嚴重的法律後果。這些案件暴露出，個別企業為牟取非法利益，打着實物黃金交易的幌子，誘導客戶進行高槓桿的『買漲買跌』對賭交易，其業務實質已完全脫離黃金珠寶行業的正常經營範圍，嚴重擾亂市場秩序，玷污行業聲譽。

水貝有商家涉嫌構成開設賭場罪。

據《證券時報》報道，近日，國際金價再度表現強勢，水貝金飾的克價已經突破900元（人民幣，下同）。金價高企之下，消費市場發生了一些變化。與此同時，黃金珠寶行業的借貨、代賣、寄售行為也多次導致糾紛，一些在水貝市場早已存在多年的交易模式——私盤對賭、違規的場外流通存在較大風險。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜認為，上述事件的本質就是黃金料商從「交易商」到「莊家」的角色異化，市場仍缺乏現代商品市場的風控機制。

