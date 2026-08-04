河南三支一扶考試爆作弊醜聞　批量湧現高分　考試中心負責人停職

河南省「三支一扶」基層服務招募考試近日被揭發存在大規模作弊。8月2日，河南省「三支一扶」領導小組協調辦公室通報，經核查發現有非法參與考試作弊行為，已對河南省人事考試中心負責人停職調查。公安機關成立專案組全面偵查調查，將對涉嫌違法犯罪的相關人員依法嚴厲懲處，偵查調查結果將及時公布。



近日，河南「三支一扶」考試成績公布，有網民在安陽市和濟源市的考生成績中發現，多個崗位出現高分斷層領先，第一名80多分，而第二名只有60多分。招募一個崗位就有一人考80分以上，招募兩個崗位就有兩人考80分以上。

（觀察者網）

本次筆試首次引入多選、錯選、少選均不得分的不定項選擇題，被考生公認為「近5年最難」，惟今年僅安陽一地就批量湧現十餘名80分以上的高分考生。

同時，濟源有3名考生在僅相隔13天的其他公職類考試中僅獲約59分，卻在本次「三支一扶」考試中飆升至79分至87分，最大漲幅高達28.41分。考生的分數短時間內暴漲，被質疑不合理。

2024年4月28日，四川省西部計劃、「三支一扶」就業服務專場招聘會在西南石油大學（成都校區）舉行。（新華社/共青團四川省委供圖）

「三支一扶」是指選派高校畢業生到基層從事支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興等服務。該項目是人力資源和社會保障部會同有關部門組織實施的高校畢業生基層服務項目 。「三支一扶」人員在基層從事2至3年 ，在崗期間可享受工作生活補貼、社會保險、一次性安家費等待遇；服務期滿後可享受公務員定向考錄、事業單位專項招聘、考研加分等優惠政策 。