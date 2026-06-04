內地高考｜嚴打AI高科技出貓　多地增設「智能眼鏡」專項檢查

為防止學生在內地高考使用智能眼鏡作弊，6月2日，廣東省教育考試院發佈2026年普通高考溫馨提醒，其中提及：考生進入考場安檢時，佩戴（攜帶）的眼鏡須在視頻監控下自行摘下，放在枱面上，由監考員實施專項檢查。



2025年6月7日，在天津市西青區楊柳青二中，考生等待進入考場。（新華社）

據《澎湃新聞》報道，今年的普通高校招生全國統一考試將於6月7日開始，在此之前，包括上海、福建等多個省份的教育考試機構發出通知，進考場前將對考生佩戴（攜帶）的眼鏡進行查驗。此外，今年的考務培訓強調對新型智能眼鏡的防範，考務人員會重點關注考生佩戴眼鏡的大小、形狀等。

報道指出，作為融合前沿科技的消費電子產品，智能眼鏡正在全球範圍內進入商業化階段，隱患也開始暴露。

報道進一步舉例稱，2024年2月，日本東京都某高三學生在參加早稻田大學創造理工學部入學考試時，涉嫌用AI眼鏡拍攝化學等科目試卷，發送到身邊的手機，再上傳社交媒體平台，向多名聯繫人尋求答案，並根據回覆填寫，被東京都警視廳移送東京地方檢察廳。

「訊飛AI眼鏡」（36氪）

據了解，《國家教育考試違規處理辦法》規定，攜帶具有發送或接收信息功能的設備的，應認定為作弊，所報名參考的各階段、各科成績無效。6月2日，教育部發出高考預警信息，提醒考生，無論何種理由、無論是否使用，攜帶手機、智能手錶（手環）、智能眼鏡等進入考場即構成作弊。