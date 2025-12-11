象棋棋手白筱磊手機藏兩腿間　比賽屢偷看App作弊被禁賽一年

象棋棋手白筱磊比賽時涉嫌將手機放在兩腿之間，面對關鍵局面時偷看手機App作弊，被禁賽一年，並取消今年所有比賽成績、取消辦理等級證書資格。



12月10日，中國象棋協會發布關於將陜西省象棋協會《關於對西安棋手白筱磊違規操作的處理意見》在全國執行的通知。

據通知，自2025年10月起，陜西棋手白筱磊（非註冊運動員）在陜西省社區運動會等地方群眾性賽事活動中，攜帶手機入場作弊。

網傳白筱磊在象棋比賽作弊的影片。（抖音）

根據陜西省象棋協會調查和本人自述，白筱磊在比賽時將手機置於腿上或兩腿之間，在面對關鍵局面時查看軟件著法，時看時關，實施作弊行為。

在調查過程中，白筱磊主動承認錯誤、說明問題，並深刻反省。12月3日，陜西省象棋協會對白筱磊作出禁賽一年（自2025年12月3日至2026年12月3日）、取消今年所有比賽成績、取消辦理等級證書資格的處罰。

陜西省象棋協會對白筱磊作出禁賽一年、取消今年所有比賽成績、取消辦理等級證書資格的處罰。（微博）

基於上述事實，根據《中國象棋協會群眾賽事活動嚴重違規違紀懲戒對象名單管理暫行辦法》等文件規定，經中國象棋協會紀律與道德工作委員會研究，現將白筱磊違規行為及處罰決定在全國範圍內進行通報，禁賽執行範圍擴展至中國象棋協會及會員單位舉辦的各級賽事。