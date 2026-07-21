泰國總理阿努廷訪華午宴曬中文獻唱《甜蜜蜜》　李強打拍子｜有片

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）於7月16日至20日對中國進行正式訪問，為上任以來首次正式訪華。20日上午，國務院總理李強在北京人民大會堂同阿努廷舉行會談，並共進午宴。據泰國政府發布的影片顯示，阿努廷在午宴期間獻唱鄧麗君經典華語歌曲《甜蜜蜜》。



阿努廷與李強並排而坐，阿努廷手持麥克風，隨著鋼琴伴奏獻唱《甜蜜蜜》，李強和其他與會嘉賓一邊聽歌，一邊跟著旋律打節拍。（影片截圖）

影片顯示，阿努廷與李強並排而坐，阿努廷手持麥克風，隨著鋼琴伴奏獻唱《甜蜜蜜》，李強和其他與會嘉賓一邊聽歌，一邊跟著旋律打節拍。《甜蜜蜜》是已故歌手鄧麗君的經典歌曲，傳遍兩岸三地、東南亞華人社區，是華人最具代表性老歌之一。

據此前報道，阿努廷此次訪華在上海出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議後，在上海西郊賓館與國家主席習近平會面，隨後前往四川和北京繼續行程。18日下午，阿努廷在成都舉辦的2026中國（四川）-泰國投資與經濟論壇上發表主旨演講，在演講結束時他笑著用中文說「加油泰國、加油四川、加油中國，加油好朋友。」