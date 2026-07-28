商標僅方向不同！瑞幸告泰國山寨店侵權終勝訴　獲賠逾2200萬

內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）與泰國業者長達數年的商標爭議，近日再傳捷報。公司官方微博7月27日宣布，泰國專門案件上訴法院已於7月8日作出二審判決，維持一審結果，獲判賠超過9500萬泰銖（約2,219萬港元）。



泰國法院首認惡意搶註商標

綜合《北京商報》、《新黃河》等內媒報導，泰國法院認定瑞幸對「Luckin Coffee」商標及鹿形Logo享有較優先權，除判決撤銷對方商標註冊外，並禁止繼續使用「Luckin Coffee」、「瑞幸咖啡」及鹿形標誌，同時須更改公司名稱及公司印章。

瑞幸咖啡（Luckin Coffee）公司官方微博7月27日宣布，泰國專門案件上訴法院已於7月8日作出二審判決，維持一審結果，獲判賠超過9500萬泰銖（約2,219萬港元）。（翻攝自瑞幸咖啡官方微博）

泰國「假瑞幸」僅將鹿角logo轉方向 仍騙到不少民眾：

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根據瑞幸及代理律師事務所Tilleke & Gibbins公布的資訊，法院裁定，被告須支付1000萬泰銖（約234萬港元）一次性損害賠償，另自2024年3月4日起，每天須支付10萬泰銖（約2.34萬港元）持續性賠償，直到侵權行為完全停止。截至今年7月8日，持續賠償已累計856天，金額超過8500萬泰銖（約1,985萬港元），加計一次性賠償後，總額突破9500萬泰銖（約2,219萬港元），最終金額仍將隨侵權停止時間持續增加。

瑞幸表示，這宗案件具有重要法律意義，因為泰國法院首次正式承認「商標惡意搶註」概念，可望成為未來國際品牌在泰國維護商標權的重要判例，也替內地品牌跨境維權提供司法參考。

據悉，這場商標糾紛可追溯至2018年。泰國企業搶先申請「Luckin Coffee」及鹿形商標，並成立公司開設同名咖啡店，店面招牌、品牌配色及鹿形Logo皆與瑞幸高度相似，引發消費者混淆。瑞幸早在2022年便公開聲明，強調從未在泰國開設任何門市，提醒當地消費者提高警覺，以免誤認或受騙。

雙方多年來持續透過司法途徑攻防。瑞幸曾因程序問題一度敗訴，但重新提起訴訟後，泰國中央智慧財產暨國際貿易法院認定瑞幸擁有涉案商標的在先及較優權利，判決撤銷對方商標並命其賠償。此次上訴法院維持原判，也讓歷時多年的跨國商標爭議告一段落。

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