西安賽格商場商舖老闆墮亡　官方通報：商場要求付千萬違約金過高

上月，西安賽格國際購物中心商鋪老闆嚴某墮樓亡。事發後，商場發文指出，嚴某旗下四間門店在2020年商場店慶期間，存在大量「拆分訂單套取店慶券」的違規行為，涉及違約金共1154.6萬元（人民幣，下同）。事件引發網民熱議，不少人指責商場行為如同「黑惡勢力」，要求徹查。



8月5日，據「今日雁塔」微信公眾號，墮亡事件發生後，雁塔區立即成立由市場監管、商務、公安、司法、審計等部門組成調查專班開展調查核實工作。經查，嚴某旗下門店當年存在違約套券行為，賽格商場在未與嚴某旗下利和公司就違約金核算基數進行確認的情況下，單方面設定核算標準。調查專班初步認定，賽格商場要求公司支付的1154.6萬元違約金過高。



西安商鋪老闆商場內墮亡 生前遭商場苛扣¥1154萬天價違約金惹議

涉事商場。（新黃河）

網傳墮樓者為陝西利和商貿有限公司董事長嚴鵬。（微博）

據網民稱，墮樓者為該商場某商戶老闆，因購物券問題，被商場罰款上千萬。（抖音）

嚴某進入商場25分鐘後墮亡 曾有人試圖施救

7月1日12時13分，公安雁塔分局小寨路派出所接到報警，稱賽格商場內一男性墮樓。12時15分，民警到達現場開展處置。

經事後調取現場影片顯示，當日上午11時40分，嚴某進入商場，乘坐電梯到達7層，期間未與任何人交流或接觸。11時57分，嚴某發布最後一條微信朋友圈，隨後將手機扔進垃圾桶。12時05分，嚴某從商場7層翻越欄杆，現場有市民試圖施救未果，嚴某墮亡。商場安保與保潔到達現場進行隔離遮擋，未直接接觸墮樓人員。派出所民警抵達現場開展處置。

網傳商戶老闆的朋友圈文章。（微博）

事發現場。（X）

調查認定門店存在違約行為 商場設定違約金過高

關於網傳「違規核銷店慶券」情況，經調查，2020年，利和公司所屬5家店舖參加賽格商場舉辦的七周年店慶活動，按「單筆單櫃實付滿600元可用1張300元店慶券」進行核銷。2021年4月，賽格商場發現部份會員號在利和公司所屬店舖有「短時間內連續購買、購買品類一致、購買金額略高於店慶券使用門檻、支付方式一致」等現象，認定利和公司有違約套券行為。同年6月16日，利和公司以書面形式確認其存在違約套券行為。

關於網傳「高額罰款」情況，經調查，「高額罰款」為雙方簽訂《合同書》約定的違約金。賽格商場據《合同書》規定，要求利和公司對其套券行為支付違約金，雙方協商確定賠付金額為1154.6萬元，利和公司同意分批次從其貨款中扣除，並於2021年12月履行完畢。

雙方於2026年5月25日至6月30日，就違約金的減免事宜進行過多次溝通，未達成一致。經調查詢問，賽格商場在未與利和公司就違約金核算基數進行確認的情況下，單方面設定核算標準，認定利和公司「違約套券的金額達606.72萬元」。依據第三方審計機構核查，利和公司最大可能違約核銷店慶券金額應為289.92萬元。調查專班初步認定，賽格商場要求利和公司支付的1154.6萬元違約金過高。

關於網傳「強制撤櫃」情況，經調查，利和公司因經營調整，2026年在賽格商場實際經營4個店舖中，2個店舖租期於6月30日到期，賽格商場分別於6月2日、11日發出不再續約的電子郵件，顯示利和公司簽收，事發時這2個店舖已撤店。剩餘2個店舖租期已於7月31日到期並已撤店。調查專班初步認定，賽格商場在未充分溝通的前提下不再續約，雖有合同約定，但未考慮長期合作商戶現實狀況。

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目前，賽格商場和利和公司雙方已就違約金事宜達成和解。調查專班要求賽格商場加強商業經營行為全流程合規管理；對其經營行為，調查專班將繼續全面深入調查，對查實的違法違規行為將嚴肅處理。

通報還指出，嚴某確診患有抑鬱症，曾在西安市精神衛生中心醫院就診5次，並出現過輕生行為。事發後，調查專班與家屬及時對接，做好生活照料和法律政策諮詢服務等善後工作。