深圳女網戀墮殺豬盤慘破產　詐騙團夥假扮香港背景　逾200人受騙

近年來，中國反詐打擊整治力度持續升級，但詐騙分子不斷迭代作案模式，翻新騙局套路。近期，上百名群眾深陷一款融合網戀情感操控、境外資質包裝、高息資金盤的新型殺豬盤騙局，遭遇鉅額財產損失。結合多名受害者經歷，我們完整拆解「多爾資本」詐騙團夥的全套行騙流程。



今年6月，深圳的秦女士像往常一樣，登入「多爾資本」投資賬戶查看收益，眼前的景象令她瞬間冒冷汗：賬戶界面一片空白，此前持有的全部理財項目、賬面資金數據盡數清零、憑空消失。

近期，中國內地，上百名群眾深陷一款融合網戀情感操控、境外資質包裝、高息資金盤的新型殺豬盤騙局，遭遇鉅額財產損失。（翻攝自《第一現場》）

詐騙團夥誘導受害者使用匿名通訊APP交流：

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秦女士（化名），「多爾資本」深圳受害者：「總共投了有80多萬元（人民幣，下同），提現了20多萬元，虧了大概有60萬，是我所有的積蓄，也有一部分是自己在網上借的錢。」

第一步：精準篩選目標 網戀建立情感信任

像秦女士這樣的遭遇，在四川、湖南、江蘇、廣東等地，都有不少人上當受騙。

多名受害者講述，詐騙分子會先在普通社交平台偽裝成常年旅居香港、海外工作的優質單身男性，把目光瞄準離異、單身、情感空缺的女性群體，通過日常噓寒問暖、曖昧話術，與受害者確立起虛假的線上戀愛關係。

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不僅如此，騙子還會在戀愛初期刻意規避微信、QQ等常規社交軟件，誘導受害者下載境外匿名通訊軟件。

「多爾資本」受害者：「騙子就直接喊我老婆了，說他真的很喜歡我，說我們相見恨晚什麼的。」

秦女士（化名），「多爾資本」深圳受害者：「信任以後他就給我推了一個投資理財的項目，其實一開始對於投資我也是比較抵觸的，他提供的投資平台就叫多爾資本管理。」

第二步：包裝正規平台 瓦解受害者警惕心

對方謊稱「多爾資本」平台主推打新股、數字貨幣區塊鏈投資，收益穩定、風險極低。為打消受害者的疑慮，詐騙團夥搭建了完整的「正規資質假象」。

一方面，該平台成功上架蘋果（Apple）應用商店（App Store），普通用戶可直接搜索下載，極大降低了大家的防範心理；另一方面，騙子團夥謊稱「多爾資本」由新加坡亞聯遠景（AsiaLink Vision）獨家合作推廣，向受害者提供所謂美國出具的「SEC」備案證書，是合規合法的海外理財項目。

曾邁律師：「騙子拿出的『美國SEC簡易備案』，它根本就不是境內募資的資質。境外的私募本身是不允許面向普通大眾募資的，更不能沒有經過國內的金融監管機構審批，就跨境招攬國人來投資。」

第三步：小額返利釣魚 固化「穩賺不賠」認知

多位受害者回憶，項目設置有1天、3天、5天、7天、10天的短期投資，其中部分項目的日利率達到1%，也就是投入10萬元，十天的時間利息就有1萬元，換算成年利率則高達360%，遠超合法金融產品利率合規上限。

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為了讓受害者完全放下防備，詐騙團夥甚至主動提出，可以先給秦女士賬戶打30萬本金試試，所有盈利歸她所有，短短幾天時間，秦女士賬戶就多了六千多元的收益，並且可以正常申請提現。

秦女士（化名），「多爾資本」深圳受害者：「他就說我的收益提出來了以後，買一些東西給家裏人，然後我就覺得這個人還挺暖心的，後來我慢慢的就開始相信他了。」

第四步：誘導重倉投入 最大化收割

多位受害者回憶，項目設置固定投資檔位甚至還有簽到獎勵，受害者提供的圖片顯示，平台還設立多層級推廣獎勵，介紹親友投資，還可以有提成。不少人就拉著家人朋友一同入局。當所有人都形成了「平台正規、收益穩定、絕對靠譜」的認知後，大家開始重倉入金。

秦女士（化名），「多爾資本」深圳受害者：「我所有積蓄都投進去了，還借了網貸，身邊被我拉進來的朋友還讓我賠錢、貸款還債，我本身也是受害者卻揹負了一身壓力。」

第五步：平台跑路 全員失聯完成收割

當受害者全部重倉投入、無資金可榨取後，詐騙團夥瞬間崩盤跑路。6月14日，多名受害者發現，投資平台賬戶內的所有持倉項目、資金數據全部憑空清零，平台徹底無法正常使用。

與此同時，所有對接的資金盤團長、客服全部失聯，所謂的戀愛對象，也徹底消失了。而騙子前期鋪墊的境外通訊軟件，此時發揮關鍵作用，所有聊天記錄被一鍵清空，受害者直接喪失核心維權證據。經受害者自發統計，受騙人員超過200人，被騙金額在10萬到數百萬不等。

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套路揭秘：多層虛假包裝 規避普通人核查

記者深度核查發現，該詐騙團夥的套路遠比普通殺豬盤更隱蔽，通過多重虛假包裝打造「天衣無縫」的正規假象，精準拿捏普通投資者的核查盲區。

首先在項目開啟之前，詐騙團夥就開始在各大平台批量投放同質化正面軟文，集中渲染平台實力雄厚、合規靠譜、合作正規，導致普通受害者網絡搜索時，滿眼都是正面宣傳；其次，項目宣傳畫冊中提到有紐約、香港等團隊，且平台大肆宣稱友邦保險為所有投資項目提供擔保賠付，以此打消用戶風險顧慮。

但記者核實了解到，友邦保險早在今年2月就發布官方風險提示，明確從未為多爾資本APP及相關理財項目提供任何擔保服務，同時，香港證監會核查結果顯示，多爾資本無任何香港持牌備案記錄，其宣稱的香港、紐約團隊均為虛假包裝，網傳關聯的老牌海外風投機構也與涉案平台並無關聯，屬於刻意名稱碰瓷。

受害者陸續報案 律師提醒謹防網戀式投資陷阱

目前，中國各地多名受害者已陸續向屬地公安機關報案，案件正在進一步偵辦中。專業人士提醒，凡是打著「境外資本」、「高額回報」旗號的平台，尤其涉及加密貨幣、拉人返佣等情況時，一定要提高警惕。

曾邁律師：「一些單身的女性特別要警惕，如果某人突然說要給你什麼好處，比如說幫你投資、借錢給你，甚至按月給你有分紅之類的，你首先要打個疑問號，他為什麼對我這麼好？不要輕易掉進詐騙分子的温柔陷阱。」