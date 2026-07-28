廣州珠江邊木棧道失修2歲女踩空墮江　父徒手掀開木板跳江救回

廣州一名2歲女童日前隨家人在珠江邊的棧道散步時，不慎踩到破損失修的棧道木板後墮江，父親用盡全力掀開木板，跳入漆黑的珠江摸索救回女兒。當地政府稱，事發棧道因長期風化破損，原本擺放的雪糕筒防護設施發生移位導致意外。



《揚子晚報》、《DV現場》報道，范女士介紹，7月23日晚飯後與丈夫楊先生帶2歲的女兒在珠江邊的棧道散步時，她目睹女兒踩到破損失修的棧道木板，她本能地伸手去抓，「沒有抓到，真的是瞬間消息了，一秒鐘可能就不見了」。

2歲女兒踩到破損失修的棧道木板後墮江，父親掀開木板跳江救回。（揚子晚報）

范女士的女兒踩到破損失修的棧道木板後墮江。（小紅書＠蘭心蕙質的蘭）

范女士回想當日意外仍感到非常害怕。（影片截圖）

受嚇的范女士大喊「快點救人」，丈夫聽到後立即回頭，「因為那個破損的空隙有點小，成人沒法跳下去，他就用力去掰兩邊固定的木板，手指都脫臼了，但也顧不上痛，一分鐘不到就掰開木板，跳進了江裏」。

范女士稱，破損處的寬度約10厘米，並無設置任何圍擋及警示。棧道地面距離江面大概有3、4米，棧道下沒有燈光，水也很深，丈夫跳江後幾番摸索才找到女兒，把她抱在懷裏。事發後，有路人幫忙報警，消防到場後救起楊先生及其女兒。楊先生皮膚挫傷，身上多處刮傷，手指傷口深且骨折；女兒皮膚淺表擦傷，疑因喝了江水出現腹瀉。

楊先生直言，當時自己非常絕望，若只有妻子在場，她何來力氣掀開木板，後果不堪設想。

范女士的女兒踩到破損失修的棧道木板後墮江。（小紅書＠蘭心蕙質的蘭）

據介紹，有關部門已修補破損處，但部分木棧道仍有裂開、鬆動的情況。番禺南村鎮政府回應，事發棧道由廣州宏富房地產有限公司建設，2013年移交南村鎮管養，由於長期臨江、風吹日曬，木棧道構件容易出現自然老化破損。7月13日排查發現破損後，已擺放雪糕筒作臨時警示，但當晚臨時防護設施發生移位，導致意外發生。