《給阿嬤的情書》獲2026上合組織國家電影節最佳導演獎

7月19日晚，2026上海合作組織成員國國際電影節頒獎禮在吉爾吉斯斯坦舉行。青年電影人藍鴻春憑粵產潮汕方言電影《給阿嬤的情書》從多國參賽作品及電影人中脫穎而出，獲得本次電影節最佳導演獎項。



這部以「僑批」文化為背景的銀幕佳作，此前已在內地累計票房達19.94億元（人民幣，下同），暫居2026年度票房榜亞軍。此外，該片亦在中國影評網站豆瓣上取得9.3分的亮眼成績，為近年來華語劇情電影最高分。目前，影片同步在港澳、新加坡、馬來西亞等多地上映，海外票房已突破7000萬元。



藍鴻春憑粵產潮汕方言電影《給阿嬤的情書》獲得本次電影節最佳導演獎項。（羊城晚報）

藍鴻春首奪國際電影獎

據《羊城晚報》 7月15日至20日，2026上海合作組織成員國國際電影節在吉爾吉斯斯坦伊塞克湖畔城市喬爾蓬阿塔舉行，作為上合組織框架內重要的文化交流活動，本屆電影節匯聚了來自上合組織各成員國的電影機構代表與業界人士。

7月18日，《給阿嬤的情書》在電影節國際競賽影片單元進行展映，現場座無虛席。映後，導演藍鴻春親臨現場與各國電影人進行交流。藍鴻春介紹稱：「我來自中國廣東，我的家鄉，是中國東南沿海一個叫潮汕的地方。這部電影中的所有故事，全部取材於我的家鄉，很多是來自我祖輩們真實的經曆。 」

藍鴻春憑粵產潮汕方言電影《給阿嬤的情書》獲得本次電影節最佳導演獎項。（羊城晚報）

他還特別提到，片中的男主角木生，原型是他的外舅公，他在20世紀40年代只身奔赴泰國，在異國做最辛苦的苦力，賺錢養家。藍鴻春表示，《給阿嬤的情書》書寫的不僅是一個人的故事，更是無數中國人家庭的家族史。

《給阿嬤的情書》。（網絡圖片）

公開資料顯示，上合組織國家電影節由國家電影局創立於2018年，電影節遵循互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」，旨在推動上合組織國家電影合作交流 。

內地票房近20億 海外多地掀觀影熱潮

目前，《給阿嬤的情書》在中國內地累計票房已達19.94億元，暫居2026年度票房榜亞軍；豆瓣評分9.3分，為近年來華語劇情電影最高分。此次在2026上海合作組織成員國國際電影節獲獎，也標志著這部銀幕佳作的文化影響力進一步向國際舞台延展。

給阿嬤的情書6月18日啟動全球上映計劃。（官方海報）

值得一提的是，此次獲獎之際，《給阿嬤的情書》的海外上映也正在同步推進。影片自6月18日以來陸續在中國香港、中國澳門、新加坡、馬來西亞、文萊、澳洲、英國、新西蘭、日本等地上映，反響亦十分熱烈。

據貓眼專業版數據，該片新加坡票房已破207.3萬美元（約人民幣1407萬元），成為當地今年亞洲電影票房冠軍；馬來西亞票房已突破‌463.2萬美元‌（約合人民幣3140萬元），榮登‌2026年馬來西亞中文電影票房冠軍‌，並進入馬來西亞影史中文電影票房前十。