奧德賽中國首映　中國名主持半蹲遞咪採訪主創團隊遭轟：卑躬屈膝

導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新片《奧德賽》7月30日在北京舉行首映禮，上海廣播電視台雙語主持人陳璇在台上屈膝半蹲、仰頭遞咪給外籍主創的畫面，在網絡引發巨大爭議，大批網民批評其姿態「卑躬屈膝」。



上海廣播電視台雙語主持人陳璇在台上屈膝半蹲、仰頭遞咪給外籍主創的畫面，在網絡引發巨大爭議。（微博）

《奧德賽》7月30日在北京舉行首映禮。（微博）

半蹲遞咪畫面瘋傳 網民轟：奴顏媚骨，有辱國格

7月30日，諾蘭新片《奧德賽》在北京中國電影博物館舉行首映禮。上海廣播電視台外語頻道雙語主持人陳璇在台上採訪諾蘭及主演麥迪文（Matt Damon）等外籍主創時，被拍到大幅度屈膝半蹲、身體前傾、仰頭將麥克風遞到嘉賓面前。畫面中，陳璇背對主鏡頭，與外籍嘉賓形成明顯高低差。

上海廣播電視台外語頻道雙語主持人陳璇在台上採訪諾蘭及主演麥迪文（Matt Damon）等外籍主創。（微博）

短短十幾秒的片段迅速在社交平台發酵，相關話題熱度完全蓋過電影本身宣傳。大批網民批評該動作「卑躬屈膝」「奴顏媚骨」，形容是「撅屁股仰視，腰彎得比膝蓋還要低」。亦有網民質疑：「這是遞麥克風還是給外國人行禮？」

履歷亮眼非新人 網民翻舊帳斥「雙標」

陳璇的履歷其後被網民翻出。公開資料顯示，她本科畢業於英國諾丁漢大學國際經濟系，碩士畢業於倫敦大學皇家哈洛威學院國際管理專業。

2007年，陳璇入職上海廣播電視台外語頻道，從業近二十年，主持過上海世博會、多屆上海國際電影節，專訪過英國前首相白高敦（Gordon Brown）。2024年，陳璇登上央視主持人大賽舞台，亦是2026年第48屆世界技能大賽申辦形象大使。

2024年，陳璇登上央視主持人大賽舞台，亦是2026年第48屆世界技能大賽申辦形象大使。（網絡圖片）

面對輿情，多位業內人士亦出面解釋，稱大型首映禮多機位直播，主持人側身屈膝是全球通用的拍攝配合方式。然而部分網民並不接受，翻出陳璇以往採訪國內嘉賓時站姿挺拔的畫面，質疑她「中外有別」。有評論認為，當「專業」產出「卑微」的觀感時，專業人士有義務重新校準自己的姿態分寸。

網民翻出陳璇以往採訪國內嘉賓時站姿挺拔的畫面，質疑她「中外有別」。（網絡圖片)

網民兩極反應 胡錫進：姿勢不好看且沒必要

事件在社交平台持續發酵，網民意見兩極。一方認為半蹲遞咪屬職業操作，是為了避開鏡頭機位；另一方則認為動作「過度卑微」，有失東道主風骨。此外，前環球時報總編輯胡錫進發文評論稱，不了解現場情況，不能排除陳璇當時真是為了避免遮擋鏡頭，但「現場整體效果看，她那樣做沒必要，也不專業」。