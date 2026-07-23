中國加強整治競技體育「飯圈」亂象　杜絕運動員「網紅」化

經國務院批覆同意，國家體育總局7月22日正式發佈《體育強國建設「十五五」規劃》。作為首個以「體育強國」為主題的國家級專項規劃，文件明確提出加強體育「飯圈」亂象整治，杜絕競技體育「飯圈」化、運動員「網紅」化，並針對運動員應援打榜活動建立管理制度。



巴黎奧運會混雙前三合影，王楚欽/孫穎莎、李正植/金琴英、林鐘勳/申裕斌。（新華社）

加強針對運動員的應援打榜活動管理

據《央視新聞》，規劃在「加強賽場文明培育」章節中作出多項部署。在賽場文明方面，規劃提出制定出台賽場文明行為準則，培育健康向上的球迷文化和賽事文化，壓實各方責任，依法處置賽場不文明行為。

針對近年日益嚴重的體育「飯圈」亂象，規劃明確要求杜絕競技體育「飯圈」化、運動員「網紅」化。具體措施包括加強針對運動員的應援打榜活動管理，優化「飯圈」治理跨部門協同聯動機制，健全體育輿論引導機制和輿情應對機制。

整肅行業作風 嚴查年齡造假等問題

規劃同時對體育行業作風建設提出系統要求。在誠信體系方面，規劃明確嚴肅整治體育領域弄虛作假、操縱比賽、賽場暴力等行業亂象。在青少年體育方面，規劃提出嚴查青少年比賽冒名頂替、年齡造假問題，強化運動員技術等級監督管理。

規劃還要求加強體育從業人員職業道德教育，加強體育項目協會內部管理，並緊盯備戰訓練、「三大球」、市場開發、賽事承辦等重點領域和關鍵環節，深化體育領域風腐問題系統整治。

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2030年體育產業規模突破7萬億元

規劃錨定2030年階段性目標，設定了五項主要發展指標。具體包括：人均體育場地面積達到4平方米左右，經常參加體育鍛煉人數比例達到40%左右，國民體質優良率達到31.1%，獲得世界冠軍數量位居前列，體育產業總規模突破7萬億元。

2025年10月12日，2025年全國和美鄉村籃球大賽總決賽現場。（新華社）

據了解，《規劃》是首個以「體育強國」為主題的國家級專項規劃，全文共11個部分，分為總論、重點任務和保障措施三大板塊。圍繞全民健身、競技體育、青少年體育、「三大球」、體育產業、體育文化、體育對外及對港澳台交往等方面提出了38項重點任務，配套設置了8個專欄工程。