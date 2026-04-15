汕頭大媽豪撒港幣｢金牛｣引瘋搶　官方：親屬病重致情緒激動

4月14日上午，廣東汕頭市龍湖區上演一幕震撼街頭的「天降金牛」。一名女子從當地高級屋苑合信·星湖城的高層單位露台將大疊面值500、1000元的港幣如「天女散花」般拋向街外，引發路人當街瘋搶。當晚，珠池街道辦事處通報稱，女事主因親屬病重致情緒波動、行為失控。目前，鈔票已被工作人員及群眾陸續拾取歸還。



所拋撒的錢幣已陸續拾取歸還

4月14日晚，珠池街道辦事處通報稱，該名女子因為親屬病重情緒波動，在經安撫後逐漸穩定，其所拋撒的錢幣也被工作人員和群眾陸續拾取並歸還。

情況通報。（珠池街道辦事處）

據此前報道，4月14日上午，廣東汕頭市龍湖區上演一幕震撼街頭的「天降金牛」。從社交平台小紅書及Facebook「港車北上分享群」流傳的片段可見，一名大媽從當地高級屋苑「合信·星湖城」的高層單位露台將大疊面值500、1000元的港幣「如天女散花」般拋向街外。據網傳消息指，撒下的金額或高達200萬港幣，引發大批群眾瘋搶。