《給阿嬤的情書》破10億！南枝淑柔重逢在哪拍？一文看汕頭取景地

近日，由深圳團隊製作的小成本電影《給阿嬤的情書》於內地爆紅，電影以潮汕為背景，講述一紙僑批牽起半生牽掛的溫情故事，令無數觀眾為之動容。戲中絕大多數畫面皆取景於汕頭，這座滿載僑鄉底蘊與人間煙火的城市，也隨着電影熱度，成為大眾心中嚮往的懷舊旅遊勝地。



今日，讓我們跟隨「阿嬤」的足迹，走進電影同款取景地，細細品味藏在光影裏的潮汕風土及人情。



汕頭金平區 看老城面貌 騎樓下的時光印記

想要沉浸式感受電影中那份充滿煙火氣的老城風貌，汕頭小公園絕對是必到之處。

汕頭小公園，坐落於汕頭金平區國平路、升平路、安平路的交匯處，圖中央的是小公園的地標建築中山紀念亭。（視覺中國/當代中國授權）

小公園坐落於汕頭金平區，是整個老城區的核心地帶，也是電影最主要的取景地之一。它以中山紀念亭為中心，街道呈放射狀向安平路、昇平路等方向延伸開來。

兩側的騎樓建於20世紀二三十年代，不僅是中國規模最大、保存最完整的騎樓建築群，更巧妙融合了巴洛克、新古典主義與閩南傳統風格。

汕頭小公園內，保留了20世紀30年代汕頭的老街風貌，舊式騎樓、老街巷道、復古街景等，完美還原過去汕頭老城的樣子。（視覺中國/當代中國授權）

電影中諸多街頭場景都在此取景，漫步於小公園騎樓群中，彷彿能看見阿嬤穿行其間的身影，而在她身後快速掠過的，是一幕幕斑駁的牆面與復古的窗花，讓人瞬間跌入電影的時光裏。

由小公園紀念亭往海平路方向走去，會看到海平路77號這棟民國時期的老騎樓，它曾是汕頭繁華的商住樓，電影中「暹南電影院」的褪色招牌便在此實景拍攝。如今外牆的海報依然保留，外觀和電影中幾乎一模一樣，非常值得打卡拍照紀念。

海平路77號曾是汕頭繁華的商住樓，電影中「暹南電影院」的褪色招牌便在此實景拍攝，如今還保留着當時電影拍著的布景。（小紅書＠敬悄悄Swatow、電影劇照）

汕頭老城區的最後一站，我們來到了位於金平區外馬路的汕頭僑批文物館。這是中國首家以僑批為主題的文物館，館藏約12萬件僑批展品，見證了潮汕人艱苦創業、回饋家園的百年歷程。電影中，阿嬤翻閱家中僑批的牽挂與思念，在這裏能得以重現，每一件展品背後，都是一段跨越重洋的深情。

汕頭僑批文物館，是全國首家以僑批為主題的博物館，館藏約12萬件僑批展品。（小紅書＠未成活）

走進汕頭僑批文物館內，一封封泛黃的家書，彷彿在靜靜訴說着百年前跨越重洋的牽掛與思念。（視覺中國/當代中國授權）

汕頭澄海區 看僑鄉家園 百年老宅的建築之美

電影中，除了大街小巷的日常風景，也出現了不少精美的僑鄉宅院，它們皆取景於汕頭澄海區。

澄海區東里鎮塘西村的起鳳陳公祠，又名德茂祠，是戲中謝南枝、謝澤華一家人的生活居所。這座建於1921年的潮汕傳統祠堂為兩進帶拜亭格局，同時擁有西洋彩色玻璃窗和水泥花磚等元素，別具一格。

起鳳陳公祠，又名德茂祠，是電影中謝南枝、謝澤華一家人的生活居所。（圖片來源視覺中國）

電影裏阿嬤與南枝老姨重逢、晚年謝南枝居住的場景都在此拍攝，祠堂右側的「向榮別墅」內，春暉亭正是兩人相見的取景處。

起鳳陳公祠建於清末，結構為兩進帶拜亭格局，擁有西洋彩色玻璃窗和水泥花磚等元素，別具一格。（視覺中國/當代中國授權）

另一處極具代表性的僑宅，是位於隆都鎮前美村的陳慈黌故居（「黌」讀音：雄），戲中是老狄功的居所。陳慈黌故居始建於清光緒二年（1876年），占地2.54萬平方米，共有廳房506間，被譽為「嶺南第一僑宅」。

陳慈覺故居始建於1876年，占地2.54萬平方米，共有廳房506間，被譽為「嶺南第一僑宅」。電影中是老狄功的居所。（視覺中國/當代中國授權）

其布局為典型的潮汕「駟馬拖車」格局，彩色地磚與高挑的天花板，濃縮了僑宅的奢華與中西融合之美。故居內現設有僑批文化展區，大家可在其中體驗寫僑批、下南洋主題的互動遊戲等。

陳慈黌故居內，彩雕精美，琳瑯滿目，盡顯僑宅的奢華與中西融合之美。（視覺中國/當代中國授權）

橄欖林 樟林古港 看汕頭的港埠田園風光

除了老城街巷與古宅院落，電影也藉由汕頭的港埠鄉野風光，講述潮汕僑鄉的發展故事。

位於澄海區東里鎮的樟林古港，是清代粵東第一大港和「紅頭船」的故鄉。這一帶完整保存了許多與僑鄉歷史相關的遺迹與展館，像是改造自清代貨艙「觀海樓」的永定樓僑批展覽館，便是潮汕地區第一家鎮級僑批館。

位於澄海區東里鎮的樟林古港，是清代粵東第一大港。（視覺中國/當代中國授權）

館內展示了諸多有關僑批的歷史檔案，承載着一代人的珍貴記憶。作為電影的取景地之一，古港能讓大家追尋先輩遠渡重洋的起點。

「跟着阿嬤遊汕頭」電影主題遊路線：

而位於潮陽區金灶鎮的下寮村橄欖林，則展現了電影中悠然自得的田園時光。下寮村橄欖林地處榕江下游南岸，自古便是潮汕橄欖的主產區。林中生長着數十株樹齡超過300年的古橄欖樹，其中一株520年的「橄欖王」更是當地的著名地標。

電影中阿嬤採摘橄欖、樹下分揀、與兒子聊天的溫情場景，大部分都在這片古林拍攝，那株520年的古樹亦曾多次出鏡。每年10月至12月是橄欖成熟期，大家可前來體驗採摘，感受阿嬤同款的橄欖菜製作體驗。

下寮村橄欖林中，生長了數十株樹齡超過300年的古橄欖樹，其中一株520年的「橄欖王」是當地的著名地標，亦在電影中出現過。（網上圖片）

這趟《給阿嬤的情書》的打卡之旅，既重溫了銀幕裏的每一幀溫情畫面，也是一場真實的僑鄉歷史與風物之旅。不妨跟着阿嬤的腳步，親身感受汕頭獨有的風土人情吧！

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