今早暴雨襲深圳多區　粵海街道積水嚴重「變海」　市民電車當船駛

受本地加強雷雨雲團影響，深圳南山區等多個街道8月2日上午出現短時強降雨，造成局部地區積水嚴重，甚至在高新南附近，有市民「車當船開」。深圳市氣象台也一度發布分區暴雨橙色預警，並提醒注意防範局部內澇及山洪風險。隨着雨勢減弱，大部分預警信號已於中午解除，截至當日下午1時左右，各受影響區域的積水已陸續退去。



8月2日上午，南山區包括南頭、西麗、沙河、粵海及桃源等街道出現強降雨。

深圳市氣象台於上午10時40分在上述區域發布暴雨橙色預警信號，同時將分區暴雨黃色預警信號擴展至福田區、龍華區，以及龍崗區的橫崗、布吉、龍城、坂田、南灣、平湖、吉華、園山等街道，全市進入暴雨防禦狀態。氣象部門指出，過去3小時上述區域已出現強降雨，預計未來2小時仍有20至40毫米降水，存在山洪及局部內澇風險。

強降雨導致南山區局部受淹，不少網民在社交平台分享現場圖片及影片。有影片顯示，高新南附近、地鐵科苑站周邊及南頭一帶積水明顯，有新能源私家車及電動自行車（電雞）被迫「趟水」行駛。

深圳南山今早因暴雨出現嚴重積水。

深圳南山今早因暴雨出現嚴重積水。

深圳南山今早因暴雨出現嚴重積水。

還有網民調侃稱著名的「最牛街道」粵海街道「這次真變海了」，亦有人形容是「在南山也是坐上船了」。有網民分析認為，短時強降雨導致排水系統一時無法及時排走積水，但至中午12時30分左右，水勢已開始陸續退去，下午1時左右高新南及南頭等地的積水已基本排幹。

至中午12時20分，深圳大部分地區強降雨暫歇，深圳市氣象台隨即解除龍華區、坪山區、南山區（南山、蛇口、招商街道）、寶安區（新安、西鄉街道）和龍崗區（平湖、坪地、南灣、坂田、布吉、龍城、龍崗、橫崗、吉華、寶龍街道）的暴雨黃色預警信號，同時解除羅湖區、福田區、鹽田區、南山區（南頭、西麗、沙河、粵海、桃源街道）和龍崗區（園山街道）的暴雨橙色預警信號。

據「深圳天氣」氣象部門提醒，受季風影響，深圳8月3日（周一）預計有大雨到暴雨、局地大暴雨，氣溫介乎24至28℃；4日卡5日降雨有所減弱，但仍有分散（雷）陣雨，部份時間雨勢較大；周四至周日（6日至9日）將逐漸受颱風外圍偏北下沉氣流影響，轉為高溫炎熱天氣，局地偶有（雷）陣雨。