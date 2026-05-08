魏鳳和、李尚福判死緩　解放軍報：完全是作繭自縛、咎由自取

《新華社》報道，軍事法院5月7日（周四）對兩任前國防部長魏鳳和及李尚福涉賄案進行宣判，兩人均判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。



《解放軍報》則發表題為「堅持有腐必反、有貪必肅」的評論文章，文中指出，軍事審判機關對魏鳳和案件、李尚福案件進行了依法審理，作出一審判決，充分體現了黨中央全面從嚴治黨、全面從嚴治軍的堅定決心。文中並批評魏鳳和、李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，背棄初心使命、喪失黨性原則。



前中國國防部長魏鳳和。（資料圖片）

《解放軍報》指出，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地。魏鳳和、李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，背棄初心使命、喪失黨性原則，「其行為辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。他們受到法律制裁，完全是作繭自縛、咎由自取、自作自受。」

《解放軍報》強調，對魏鳳和案件、李尚福案件的依法審理再次表明，不管是誰，不管職位有多高、權力有多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。

前中國國防部長李尚福。（資料圖片）

《解放軍報》文末強調，全軍要更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，並貫徹軍委主席負責制，「始終忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心」，並要法紀嚴明，以嶄新政治面貌迎接建軍100週年。