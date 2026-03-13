解放軍報：聚力備戰攻堅　開創國防和軍隊現代化新局面

十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議完成預定的各項議程，周五（13日），《解放軍報》發表社論，指要強化政治引領、聚力備戰攻堅，奮力開創國防和軍隊現代化新局面。



文章稱，今年的全國兩會，是在「十五五」開局之年召開的重要會議。兩會的成功召開，對於鼓舞和動員全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，萬眾一心、砥礪前行，奮力實現全年經濟社會發展目標任務，確保「十五五」良好開局，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業新局面，具有重要意義。政府工作報告全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，客觀全面總結成績，圍繞推進中國式現代化謀篇佈局，是一個高舉旗幟、向強開新、團結奮進的好報告。審議通過的生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法，為新時代國家立法標注新的刻度。軍隊人大代表、政協委員以強烈的政治責任感和飽滿的政治熱情參會議政，扭住打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，圍繞推進政治建軍、深化政治整訓、聚力練兵備戰、加強軍事治理等建言獻策，展現了良好形象和精神風貌。

新藍圖振奮人心，新征程前景光明。這次會議審查批准的國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要，貫穿習近平新時代中國特色社會主義思想，把黨中央擘畫的宏偉藍圖轉化為務實可行的施工圖，集中反映了全黨和全國各族人民的智慧和共同願望，充分體現了黨的主張和人民意志的統一，是一部符合實際、順應期盼、引領未來的高品質規劃綱要。貫徹落實好規劃綱要，必將推動事關中國式現代化全域的戰略任務取得重大突破，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

習主席在出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高品質推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好政治建軍這個重要法寶，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導，充分發揮政治建軍特有優勢，凝心聚力推動國防和軍隊現代化行穩致遠。習主席的重要講話著眼堅持和加強黨對軍隊絕對領導、高品質推進國防和軍隊現代化，對當前政治建軍重點工作作出重要部署，科學回答了鞏固和發揮我軍特有政治優勢的重大理論和實踐問題，體現了從政治上建強人民軍隊的深邃思考，進一步豐富發展了新時代政治建軍方略。習主席的重要講話立意高遠、內涵豐富，具有很強的政治性、思想性、針對性、指導性，為我們強化政治引領，聚力備戰攻堅，奮力開創國防和軍隊現代化新局面提供了根本遵循、指明了前進方向。

2月6日，習近平出席中央軍委舉行的慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，並跟與會者握手問候。站在習近平後面的是軍委副主席張升民。（新華社）

整訓鍛造煥新風，攻堅衝刺向百年。黨的十八大以來，黨中央領導人民軍隊以前所未有的決心和力度深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。過去的一年，人民軍隊深入推進政治整訓，在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造，練兵備戰、規劃建設、深化改革、軍事治理等取得新的重要進展，有效應對各種風險挑戰，完成黨和人民賦予的各項任務。成就來之不易，根本在於習主席領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。實踐證明，「兩個確立」是新時代最重大政治成果、最寶貴歷史經驗、最客觀實踐結論。全軍要堅決貫徹落實習主席重要講話精神，深刻領會「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地」，堅定不移推進反腐敗鬥爭，「十五五」一開局就立起從嚴監管硬規矩，確保在監管前提下搞建設。要全面加強我軍黨的領導和黨的建設，堅持黨管軍事、黨管幹部、黨管行業，在攻堅重大任務、化解突出矛盾、解決發展難題過程中發揮關鍵作用，把黨的領導優勢轉化為發展優勢，依靠各級黨組織領導和推進完成「十五五」時期國防和軍隊現代化目標任務。要加強革命化專業化人才隊伍建設，堅持不懈用黨的創新理論鑄魂育人，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保現代化武器裝備掌握在革命化人才隊伍手中，完善促進人才發展的制度和條件，實現人的能力素質同強軍實踐協調發展。要大力傳承和弘揚我黨我軍優良傳統，推進新時代強軍文化建設，加強先進典型培養和激勵，讓紅色基因代代相傳，讓新風正氣更加充盈，把基層作為賡續優良傳統的沃土，重視抓好管根本、利長遠、增後勁的工作，把部隊建設和戰鬥力基礎打得更加牢靠。要全面加強練兵備戰，強化以戰領訓、實戰實訓，加快體系作戰能力集成，加強新域新質作戰力量建設運用，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益，有效履行新時代人民軍隊使命任務。要聚力推動高品質發展，牢固樹立和踐行正確政績觀，抓好軍隊建設「十五五」規劃編制執行，加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，提升軍隊建設發展整體質效。

最後，文章總結，在黨的旗幟下奮鬥建軍百年、奮進強軍一流。全軍要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，堅持黨對人民軍隊絕對領導，夯實鐵心向黨的思想根基，激發團結奮進的精神力量，如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強戰略支撐。