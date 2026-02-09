《解放軍報》發聲：強軍首在政治強　直指腐敗存量未清

中共中央軍委機關報《解放軍報》今（9）日在第6版刊發題為《政治上強是最根本的強》的評論文章，強調在「十五五」開局之年，解放軍必須把政治建設擺在首位，並指出腐敗存量尚未徹底清除，需通過政治整訓有力剷除腐敗滋生的土壤和條件。



文章指出，今年是「十五五」開局之年，新征程上意識形態領域固根與毀根、鑄魂與蛀魂的較量更加激烈，迫切需要依靠政治建軍夯實對黨忠誠的思想根基。同時，腐敗存量尚未徹底清除，必須透過政治整訓加以整治。

《解放軍報》文章點明，強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強。文章引述中國國家主席習近平強調，「政治性是軍隊的本質屬性」、「抓軍隊建設首先要從政治上看」，指出解放軍作為執行黨的政治任務的武裝集團，講政治始終是第一位的要求，必須守住政治關，時刻繃緊旗幟鮮明講政治這根弦，並貫徹落實到幹事創業各方面全過程。

文章指出，政治過硬是黨對人民軍隊一以貫之的核心要求，也是解放軍優良傳統的精髓和軍隊建設的靈魂。「沒有政治上的堅不可摧，就沒有軍事上的所向披靡；抵不住精神上的糖衣炮彈，就不能直面未來戰場的火海刀山。」文章稱，人民軍隊正是因為政治上絕對可靠，才能在大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定。

文章亦強調，政治上強，強在始終錘煉政治能力。在黨員幹部所需的各種能力中，政治能力是第一位的。文章形容政治能力與其他能力是「1」和後面「0」的關係，「1」樹得越牢，就越能衍生、擴展、增強其他能力；倘若政治能力出現短板，其他方面能力再強，也難以真正發揮作用。

分析指出，官方媒體在「十五五」開局之年再度強調政治建軍與反腐整訓，凸顯軍隊內部紀律建設與意識形態工作的持續重要性，也反映當前軍隊治理層面仍面臨挑戰。