陝西柞水縣持續強降雨突發泥石流致1死2失聯　1.3萬餘人轉移避險

近日，陝西省柞水縣遭遇連續強降雨。8月6日，據陝西省柞水縣防汛指揮部消息，受持續強降雨影響，杏坪鎮一戶群眾5日在清理房旁積水時被突發泥石流掩埋，已確認1人死亡，其餘2人正在全力搜救中。



7月30日至8月5日，柞水縣連續遭遇強降雨，圖為工作人員正在搶險。（中國新聞網）

據《新華社》、《中國新聞網》報道，7月30日至8月5日，柞水縣連續遭遇強降雨，境內乾佑、社川、金錢三條主幹河流出現超保證流量洪峰5次，累計最大降雨量321.4毫米。截至8月5日，該縣累計安全轉移安置民眾5603戶13729人。據初步統計，汛情造成柞水縣9901人受災。

強降雨導致當地交通、電力、供水、通訊等基礎設施不同程度損毀，部份路段塌方中斷，水電通訊短時受阻，特色種養設施、農作物也遭受災害影響。其中，杏坪鎮38處16.2公里河堤受損，道路塌方29處，9戶15間房屋受損，44公頃農田受損，家庭農場15個大棚被水淹，3戶養殖場受災。

7月30日至8月5日，柞水縣連續遭遇強降雨，圖為工作人員正在搶險。（中國新聞網）

目前災情仍在進一步核查統計，柞水縣正持續加強救援力量，全力搜救被埋人員，妥善安置附近區域轉移群眾。