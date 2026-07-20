廣西一屋苑業主抗洪被沖走　失聯10天證遇難遺下妻兒

7月上旬，颱風「美莎克」帶來的極端強降雨，廣西貴港市嚴重水浸，主動參與屋苑擋水搶險的業主廖廣田失聯多日。家屬昨日（19日）透露，經過連日抽水，7月16日在地下停車場發現廖廣田的遺體，當地社區正為他申報見義勇為。



《紅星新聞》報道，受颱風影響，貴港市出現嚴重城市內澇。當地屋苑「華泰官邸」受災嚴重，為幫助搶險，業主廖廣田於7月6日主動參與屋苑的防洪擋水工作。

廣西貴港市屋苑「華泰官邸」業主參與擋水工作。（紅星新聞）

廣西貴港市屋苑「華泰官邸」遭遇洪水內澇。（紅星新聞）

廖廣田妻子鄭女士稱，丈夫看到屋苑號召抗洪的消息後，主動下樓幫忙，和多位業主守在地下停車場入口，用身體擋住防洪板。由於人手有限，大家未能擋住防洪板，廖廣田在洪水的沖擊下被沖走。

7月16日，經過多日抽水，他們才在地下停車場負二層尋回廖廣田遺體，此時距他失聯已過去10天。

鄭女士稱，丈夫是家中頂樑柱，家中還有4個孩子，最年幼的正就讀初中。當地社區正為丈夫申報見義勇為。

廖廣田參與屋苑擋水工作期間被沖走，失聯多日後證實遇難。（紅星新聞）

貴港市當地政府一工作人員證實事件。該工作人員表示，大家得知此噩耗都很難過，「有的同事都哭了」。

新華網消息，颱風「美莎克」於7月上旬登陸北部灣，裹挾充沛水汽持續影響廣西，南寧、貴港等地降雨量突破歷史極值，多地單日降雨量超600毫米。

微信公眾號「佛山應急管理」的相關文章也提到，廣西貴港市屋苑「華泰官邸」在此次洪澇災害中受災嚴重，其地下停車場積水深達2米，底層商舖悉數進水。