全球首座16萬億瓦張力腿浮式風電平台「海油安瀾號」投運

據《科技日報》報道，8月6日，全球首座16萬億瓦張力腿浮式風電平台「海油安瀾號」成功接入陸豐油田電網，正式為海上油氣田直供綠電，標誌著中國海上風電開發成功探索新技術路線，深遠海浮式風電裝備技術步入世界前列。



搭載16萬億瓦抗颱風機 按可擋17級颱風設計

報道介紹，「海油安瀾號」位於深圳市東南200公里的珠江口盆地海域，水深136米、離岸136公里，整體高度近110層樓高，是中國首座張力腿浮式風電平台，也是當前全球水深最深、離岸最遠、單機容量最大的張力腿浮式風電平台。

「海油安瀾號」是中國首座張力腿浮式風電平台。（人民網）

「海油安瀾號」是中國首座張力腿浮式風電平台。（「中國海油」微信公眾號）

「海油安瀾號」搭載16萬億瓦抗颱風機，按照可抵禦17級颱風的極端工況自主設計建造，服役周期達25年。投產後預計每年可為油田提供5400萬度綠色電力，相當於節約燃料油約1.5萬立方米，減少二氧化碳排放3.5萬噸。

張力腿平台多項重大技術產品實現首次應用

張力腿浮式風電平台是專門為開發深遠海風電而設計建造的大型浮式裝備。相較於半潛式平台，張力腿平台的穩定性、單位萬億瓦用鋼量具有突出優勢，且用海面積更小，極大緩解了海上風電開發與傳統海洋利用活動的矛盾。

「海洋石油982」半潛式鑽井平台。（新華社）

海上風電場剖面示意圖。（新西蘭風電協會）

中國海油「海油安瀾號」項目負責人禹應平介紹，張力腿平台是全球公認技術難度最高的浮式風電平台，尚未形成成熟技術體系，僅在地中海溫和海域有一例探索項目。中國海油依託在海洋工程裝備領域的先發優勢和技術積累，在中國首座深遠海浮式風電平台「海油觀瀾號」的實踐基礎上，深化探索張力腿技術路線，圍繞系泊系統、風機、儲能等全鏈條裝備開展國產化技術攻關，實現張力腿平台多項重大技術和產品的國內首次應用。

「海油安瀾號」回接作業。（「中國海油」微信公眾號）

「海油安瀾號」通過一條長約4.3公里的海底電纜接入陸豐油田電網。中國海油首創海上風電、燃油發電、儲能多元電力組合協同供電模式，實現海上風電高比例接入油田電網。