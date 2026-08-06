廣東女考教師崗筆試第一 　副校長幫第二名傳話｢給錢讓位｣被停職

近日，一位廣東考生陳女士反映，她參加2026年廣東省事業單位集中招聘，報考雷州市特殊教育學校，筆試成績位列第一，卻遭人傳話稱「重新選擇其他地方報考，給你幾萬塊（人民幣）」。陳女士隨即向雷州市教育局舉報。



8月5日，雷州市教育局發布通報稱，經查，雷州市特殊教育學校在公開招聘中，該校副校長高某違規透露筆試第一名的個人信息，並通過微信聯繫，以利益許諾勸其放棄後續考試。。當局已啟動問責程序，對高某先作出停職處理，同時暫停該校高中舞蹈組專業技術崗招聘所有流程。



雷州市特殊教育學校。（網絡圖片）

第二名稱願意出資讓其「選其他地方考」

綜合內媒《海峽都市報》、《紅星新聞》報道，陳女士介紹，一名自稱「高老師」的陌生人通過微信加她為好友。5月6日，在面試備考階段，對方致電她並透露，筆試第二名的考生提出願意出幾萬塊錢，讓她選擇其他地方報考。陳女士拒絕了對方的要求，此次通話也被全程錄音留存。

陳女士介紹，一名自稱「雷州特殊學校審核教師資格資料高老師」的陌生人通過微信添加了她，透露筆試第二名的考生提出願意出資幾萬塊錢，讓她選擇其他地方報考。（海峽都市報）

面試現場直言其母在同所學校任職

5月23日面試當天，陳女士在考場遇到了筆試第二名的考生，對方直言曾勸阻她不要參加考試，「那名考生就當我的面跟我說，『我當時都求你別來你還來』。」該考生在面試現場還多次向在場老師提及其母亦在該校任職。

5月25日，陳女士向雷州市教育局舉報，並通過湛江市政務服務熱線提交投訴工單。但投訴辦理進度多次延期。（海峽都市報）

5月25日，陳女士向雷州市教育局舉報。而在雷州市教育局8月3日發布的擬聘用人員公示顯示，她所報考的崗位上，原本筆試第二名的考生仍然成功上榜。

雷州市教育局：涉事副校長停職，暫停招聘流程

8月5日，雷州市教育局發布相關情況通報稱。經查，雷州市特殊教育學校在2026年公開招聘高中舞蹈組專業技術崗過程中，該校副校長高某受該校某教師所託，違規透露筆試第一名的個人信息，並通過微信聯繫，以利益許諾勸其放棄後續考試。

雷州市教育局已啟動問責程序，對高某先作出停職處理，對涉事教師暫停其工作，同時暫停該校高中舞蹈組專業技術崗招聘所有流程。

此事引發網民熱議，，多人認為不該錄取筆試第二名的考生。（微博）

此事引發網民熱議，，多人認為不該錄取筆試第二名的考生。（網絡圖片）

此事引發網民熱議，多人認為不該錄取筆試第二名的考生，「有這種行為就不應該被錄取了吧」「一般有近親屬迴避要求」「師德這一關比舞蹈動作標準與否更重要，連招聘環節都這麼玩，家長怎麼放心」「俗稱蘿蔔崗，外人想進去體制內太難了。」