AI生成｢內部考試資料｣騙留學生　詐騙集團年度KPI800萬　23人被捕

據警民直通車浦東微信公眾號發佈，近期，上海浦東警方成功抓獲一個電訊網絡詐騙團伙。該團伙以出售「內部考試資料」為幌子，騙取留學生錢財，涉案金額超100萬（人民幣，下同）。目前，該團伙23名成員全部落網。



犯罪嫌疑人被公安機關依法刑事拘留。（上海市公安局供圖）

付完「資料費」還要付「保證金」？

2025年10月，留學歸來的小劉到上海市公安局浦東分局洋涇派出所報案稱，他留學時被偽裝的「熱心校友」詐騙。其與對方通過聊天軟件結識，對方稱有 「內部考試資料」，由於著急備考，小劉按對方要求支付了5000元「資料費」及20000元「保證金」。

小劉與詐騙份子的聊天記錄。（上海市公安局供圖）

然而，小劉付款後，對方始終未交付所謂的「資料」，還以「防止真題外洩」為由，多次誘導小劉繼續轉賬，繳納更多「保證金」。小劉意識到問題後並未繼續付款，但最終也未拿到考試資料。

詐騙團伙年度KPI：目標800萬

團伙制定的年度KPI。（上海市公安局供圖）

經警方審訊，該團伙分工明確，專門詐騙海外留學生。團伙成員偽裝成校友接近被害人，謊稱有內部考試資料進行詐騙。團伙還制定了2026年度規劃，「計劃目標是800萬」。起初，該團伙僅提供留學指導、作業代寫服務，直至完成不了KPI後，便開始以售賣「內部考試資料」為由，騙取受害人資料費及保證金。

據團伙成員稱，從去年年末起，團伙會用AI生成的內容當成「資料」發給受害人。有留學生為了拿到「資料」，累計繳納了十餘萬「保證金」。

警方介紹，該團夥利用網絡搜索公開資料，或者通過AI生成假題目包裝成「內部考試資料」搪塞被騙學生。被害人發現題目不符後，犯罪嫌疑人會以考題臨時更換作解釋，並提出可以提供代寫作業服務作為補償以安撫被害人情緒防止其報警。警方稱，「但實際上，這些犯罪嫌疑人多為初高中文化，根本不具備任何學術指導能力」。

警方表示，經查，該團夥負責人趙某抓住留學生急於通過考試的心理，又認為代寫、購買內部考試資料屬於灰色地帶，且案件事發境外，警方難以介入，便策劃了這些專門針對留學生的詐騙騙局。

目前，該團伙成員全部落網，趙某等23名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。