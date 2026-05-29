四川「高考釘子戶」迎第30次考試　梁實降低目標：不信考不上大學

2026年高考臨近，四川成都59歲「高考釘子戶」梁實將是第30次踏入考場。去年，他以13分之差與本科線失之交臂，今年的他降低目標，不再執着於四川大學，但堅守「本科底線」。儘管他曾多次揚言這是「最後一次」，但為了完成心願，他今年依然全力做最後衝刺，更表示不相信自己永遠考不上大學。



《四川觀察》《極目新聞》報道，即將迎來第30次高考的梁實介紹，他自2025年10月左右已經開始溫習，近期每天溫習差不多10小時。但愈臨近考試，心態就愈浮躁，只能盡量讓自己平靜下來。

59歲的梁實將迎來第30次高考。（極目新聞）

梁實以往都以四川大學作為目標，他坦言「感覺確實是有點難」，因此今年會將目標降低，但「本科是基本要求」。他選擇的考試科目與去年相同，除了語數英三門外，分別是歷史、思想政治和生物。

關於一直參加高考的意義，梁實表示，此舉是完成自己十幾歲的一個心願，也不相信自己永遠考不上大學。他更笑稱自己目前狀態很好，當下感覺亂考都能上550分，「每次（考之前）我覺得我可以得很的嘛，就這麼自信」，但結果考試時失手，找不到原因。

59歲的梁實每天溫習10小時備戰高考。（影片截圖）

梁實曾稱第30次高考將是他最後一次高考，但在去年的第29次高考前，他也說過類似的話。梁實解釋，自己心情低落時就會想放棄，但心情恢復後可能又想繼續，他非常希望能一次考上，也希望每次都是最後一次考試。

梁實是四川仁壽縣人，出生於教師家庭，但家中兄妹無一人考上大學。自高考報考制度改革後，只要有機會，梁實便會參加高考。2025年，梁實高考總分為454分（其中語文95分、數學85分、英語88分、歷史52分、思想政治67分、生物學67分），比四川省歷史類本科線差13分。