中國海警船黃岩島驅逐菲律賓補給船　意外與解放軍艦相撞｜有片

南中國海黃岩島附近海域8月11日發生中國船隻相撞事件，菲律賓指一艘中國海警船在驅逐菲方船隻的過程中，不慎撞上正在行駛的解放軍驅逐艦。中國海警局聲明指，中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。



菲律賓軍方發言人塔列拉（Jay Tarriela）在社交平台公布事發一刻影片，稱當時菲方三艘艦艇正護送補給船隻為菲律賓漁民運輸物資，不過遭中方驅逐，而在追逐過程中，「中國海警船從菲方船隻的右後舷執行了一次危險操作，導致其撞上解放軍的海軍軍艦」。

根據影片，其中可見一艘舷號為3104的中國海警南域艦在追逐過程中，不慎撞上一艘舷號為164的解放軍驅逐艦桂林號。

2025年8月11日，南中國海黃岩島，圖為中國海警驅逐行動中，旗下艦艇與解放軍驅逐艦相撞。（截圖自X@MonteroMax）

塔列拉還在帖文中補充，撞擊事件發生後，中國海警船的艏樓嚴重受損，並「失去航行能力」，菲方海警在碰撞發生後，立即提供支援，包括協助打撈落水人員，並為受傷的海警船員提供醫療協助，最終菲方將漁民護送到安全地點。

中國海警局新聞發言人甘羽就表示，菲律賓組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖黃岩島附近海域，強調黃岩島是中國固有領土。中國海警將依法在黃岩島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

菲律賓國防部就在社交平台發文，指中國行為殘暴（atrocious）且愚蠢（inane），國防部同海岸警衛隊站在一起。