轟-6J掛鷹擊-12導彈赴黃岩島演訓　專家：一枚可讓航母癱瘓｜有片

8月1日，中國人民解放軍南部戰區在黃岩島領海、領空及周邊海空域組織多兵種全要素海空聯合演訓。演訓中，轟-6J戰略轟炸機翼下掛載4枚鷹擊-12反艦導彈從南部戰區空軍機場起飛，前出黃岩島空域。軍事評論員張學峰指出，鷹擊-12導彈突防能力強、射程遠，只要一枚命中即可有效癱瘓大型水面戰艦，堪稱「航母殺手」。



演訓中，轟-6J戰略轟炸機翼下掛載4枚鷹擊-12反艦導彈從南部戰區空軍機場起飛，前出黃岩島空域。（南部戰區微信公眾號）

演訓中，轟-6J戰略轟炸機翼下掛載4枚鷹擊-12反艦導彈從南部戰區空軍機場起飛，前出黃岩島空域。（南部戰區微信公眾號）

三項實戰課目演練 轟-6J擔當主角

據央視新聞報道，此次黃岩島演訓重點演練偵察預警、威懾巡航、海空管制、聯合突擊等實戰化科目。軍事評論員張學峰分析，在四個實戰課目中，轟-6J至少參與其中三項。

8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。（「南部戰區」微信公眾號）

8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。（「南部戰區」微信公眾號）

在偵察預警環節，轟-6J可通過自身攜帶的傳感器對目標進行偵察，既可滿足武器發射需求，亦可為體系提供更多數據支撐。在威懾巡航中，轟-6J扮演絕對的主角，宣示捍衛主權和海洋權益的堅強決心。

在聯合突擊演練中，轟-6J依託自身搭載的大型反艦導彈對海上目標進行突擊，既可依靠自身傳感器獲取數據進行模擬發射，亦可依託體系提供的數據為導彈定位。

轟-6J是在轟-6K基礎上根據海上作戰需求改進而來。（鼎盛軍事）

4枚鷹擊-12掛載翼下 可在對方防空系統射程展開打擊

此次演訓中最受關注的，是轟-6J翼下掛載的4枚大型導彈。張學峰表示，從外形判斷，這些導彈應為鷹擊-12超音速反艦導彈。

該型導彈具備三大特徵：突防能力極強，飛行速度至少可達3.5馬赫。射程極遠，至少可達四五百公里，意味發射平台可在對方防空系統射程之外發動打擊。威力巨大，只要一枚命中即可有效癱瘓對方的大型水面戰艦，被稱為「航母殺手」。

解放軍主要反艦導彈「鷹擊12」、「鷹擊18」。（Ｘ@Aurora107E）

張學峰指出，鷹擊-12可通過飛機空載發射，具備高速度、高機動、大射程和低空突防的特點，是中國空基反艦導彈的核心力量。

電子吊艙精準定位 靜默式攻擊隱蔽突防

轟-6J機翼外側掛架下掛載的電子吊艙同樣是此次演訓的看點。張學峰解釋，該電子吊艙可對對方雷達進行精確定位，可靠性高，既可為本平台提高態勢感知能力，亦可增強整個體系的態勢感知能力。

更重要的是，電子吊艙可為大型反艦導彈指示目標，測向能力非常準確，轟-6J無需開啟自身雷達即可完成打擊，實現靜默式攻擊，突出打擊的突然性和隱蔽性。

電子吊艙可為大型反艦導彈指示目標，測向能力非常準確。（央視新聞）

張學峰透露，轟-6J是在轟-6K基礎上根據海上作戰需求改進而來，主要改進任務系統，增加反艦作戰能力並提高態勢感知能力，包括改進機頭雷達、加裝紅外轉塔，以及機翼兩側加掛電子偵察吊艙。經改進後，轟-6J打擊遠距離目標的獨立作戰能力更強，對海上目標的探測能力亦顯著提升。