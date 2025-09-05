射程八千公里　｢驚雷-1｣讓轟-6N打破核威懾格局晉遠程戰略轟炸機

關於轟-6系列轟炸機在解放軍中的歷史，已經衍生出無數段子，不少軍迷都在期待「六爺退休」的日子。但他們可能要失望了——在九三大閱兵中，作為轟-6家族最強戰力，轟-6N被官方正式賦予了一個重量級稱號——遠程戰略轟炸機！



也就是說，在中國軍方眼中，轟-6N的戰略地位與美國的B-2\B-21\B-52\B-1B以及俄羅斯的圖-95\圖-160一樣，都同屬同一檔次的空中核霸主。

應該說，看到這個消息的時候，筆者與很多軍迷的感覺一樣：轟-6N即便再怎麼改進，也是圖-16中型轟炸機的老底子，它又何德何能可以算做戰略轟炸機？轟-20不得哭暈麼……

2019年，轟-6N首次亮相，可攜帶大型彈道導彈，攻擊航母或地面目標。（VCG）

細節在官方的通稿中。對於空中三種型號的轟-6系列轟炸機編隊，《新華社》是這麼介紹的：

作為國產新型遠程戰略轟炸機，轟-6N可進行空中受油，能夠實施遠程奔襲、大區域巡航和防區外打擊，是堅決捍衛國家核心利益的重要力量。



被譽為「空中戰神」的轟-6K飛機，是中國自行研製的新型轟炸機，具備遠距離奔襲、大區域巡航、防區外打擊等能力，是重要的空基遠程打擊力量。



飛過天安門廣場的轟-6J飛機，是中國自行研製的新型轟炸機，具備遠距離奔襲、大區域巡航、防區外精確打擊等能力，可融入體系聯合作戰，是海上方向軍事鬥爭空中遠程精打拳頭力量。



由此可見，與轟-6N同樣可以攜帶各種遠程巡航導彈的空軍轟-6K和海軍轟-6J，都只算是新型轟炸機，只有轟-6N才算是戰略轟炸機。顯然，其中的關鍵在於「不怕六爺帶一堆，就怕六爺帶一枚」的那個一枚——正是地面戰略打擊群裡展出的「驚雷1號」空基遠程彈道導彈。

空基核威懾通常由戰略轟炸機和空射核導彈/核炸彈組成。此前國際公認的標準要求戰略轟炸機需要跨洲際飛行能力，意味著其最大航程起碼要有1萬公里甚至是1.4萬公里以上，例如美軍B-2轟炸機在空中加油機的輔助下，從本土出發完成了對伊朗的突襲並返回美國，全程都沒有著陸。美國《新聞週刊》稱，按照這個標準，轟-6N需要多次空中加油才能達到1萬公里的最大航程，將其算成戰略轟炸機顯然是「不合格」的。何況由於中美之間的遙遠距離，中國戰略轟炸機需要準備「全程沒有落腳點」的極端情況，更加大了對其航程的要求。

「驚雷一號」先前曾經在轟-6N戰略轟炸機的機腹之下現身。（觀察者網）

但美俄英法的空基核威懾的作戰半徑，幾乎完全依託於轟炸機本身——它們攜帶的核武器射程很有限。例如美俄，哦，還有即將引進B61-12核炸彈的英國，它們配備的核炸彈的滑翔距離幾乎可以不計；而美俄法的核巡航導彈，射程其實也相當有限，即便是美國轟炸機搭載的AGM-86B「空射巡航導彈」（ALCM），最大射程也不過2400公里，何況該導彈的性能已經落伍，在現代戰場上的生存性堪憂；取代它的AGM-181A核巡航導彈，雖然強化了隱形和智慧化水準，但在射程方面改進有限。

而「驚雷-1」空射遠程導彈屬於雙椎體彈頭的彈道導彈，從飛行速度和彈道特性上看，其突防能力遠在美俄英法的空基核武器之上。更重要的是，官方通稿將「驚雷-1」稱為遠程導彈，按照中國軍方的標準定義，遠程導彈射程為5000-8000公里，超過8000公里為洲際導彈，這也意味著「驚雷-1」導彈的射程可以達到5000-8000公里級別！

但仔細想一下，也不用對此感到驚訝——對於空射彈道導彈而言，從空中平台發射不但不需要傳統彈道導彈起飛時的巨大燃料消耗，而且發射時就擁有接近高亞音速的初始速度，因此其射程往往能相比從地面發射的同級別彈道導彈「翻番」。

「驚雷一號」。（網上照片）

正是依託「驚雷-1」導彈的超遠射程特性，轟-6N不需要具備傳統戰略轟炸機的航程，就足以完成對美國本土的突襲——如果按照「驚雷-1」8000公里的最大射程計算，比AGM-86B和AGM-181A的2500公里多出了5500公里，因此轟-6N的作戰半徑即便比掛載該導彈的B-52轟炸機少5500公里，依然能夠滿足需要——實際上轟-6N的航程再怎麼拉垮也不至於到這個地步。

因此從這個角度說，美國《新聞週刊》認為「裝備驚雷-1後，中國可以透過轟炸機對印太地區的戰略目標發動核精確打擊」的判斷還是太過於輕視中國空基核威懾的戰鬥力了——中國戰略轟炸機需要威懾的目標，必然不會只限於印太地區。

由此還會引申到另一個問題：既然轟-6N已經能夠執行比美俄戰略轟炸機相當甚至更強的空中核打擊任務，那麼萬眾期盼的轟-20隱形戰略轟炸機到底該怎麼用，未來它在解放軍整體作戰體系中的地位會變得越來越尷尬——轟-20遲遲不見身影，很可能就與它在這種地位上的尷尬有關。

