轟-6K戰巡黃岩島　專家解析空中戰神突擊與巡航能力

解放軍南部戰區1月31日組織海空兵力在黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，持續自1月份以來，戰區部隊海空兵力加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒態勢。



內媒《澎湃新聞》2月1日報道，根據公開的航線示意圖顯示，南部戰區轟-6K轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。轟-6K作為解放軍空軍中遠程轟炸機的重要型號，其戰巡動向再度引發關注。

報道指出，轟-6K是轟-6家族的重要改進型號，也是中國自主研發的新一代中遠程轟炸機。由於改進了發動機以及武器、雷達等系統，轟-6K飛得更遠，打擊範圍更大，打擊精度亦更高。

解放軍南部戰區1月31日組織海空兵力在黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。（公眾號：玉淵譚天）

報道引述軍事評論員傅前哨分析表示，轟-6K換裝動力裝置後，航程和作戰半徑顯著提升。轟-6K機翼下增設多個外掛點，可掛載多種先進武器，使其能在更廣闊區域內執行任務。

傅前哨指出，轟-6K的最大載彈量十幾噸，翼下可以配置六個掛架，可以攜帶遠程的巡航導彈和反艦導彈，大幅度提升了轟-6K的遠程攻擊能力。可以在防區外對敵方的目標，特別是戰略戰役性的目標實施精確打擊。還可以掛載超音速和或者是高超音速的彈道導彈和巡航導彈，這就進一步增強了它的突防能力和突擊能力。

報道同時提及，包含航電與火控系統的改進，使轟-6K具備更強資訊化作戰能力。該機配備數字化座艙與信息數據鏈系統，大功率機載雷達可賦予其防區外巡航導彈打擊能力，在遠距離對目標進行精確打擊。

轟-6K轟炸機。（日本防衛省統合幕僚監部）

傅前哨表示，轟-6K在機頭下方還掛載了紅外光電傳感器，在夜間或者是在其他的複雜狀態情況下，也能夠探測到較遠的敵方目標。它不僅能夠探測地面的裝備，也能夠看到海面上的敵方艦船，或者是其他的一些軍事目標。

此外，《澎湃新聞》指出，公開信息顯示，近日菲律賓劃設軍事演習區，將中國黃岩島納入管控範圍，覆蓋中方所稱領海與領空。中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所楊霄表示，南部戰區組織轟-6K等軍機穿越菲方劃設區域，體現了中方對黃岩島領海領空的實際管轄，並稱菲方劃設演習區域「非法無效」。