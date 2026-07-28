內地網紅霸佔無人島直播「荒島改造」　涉佔用國有資源遭海警斷正

近期一名網紅憑藉「荒島改造」系列影片在抖音走紅，記錄登島建房、開路通電、捕魚烹食、圈養家禽的過程，吸引大批網友點讚追捧。然而，這看似愜意的「現代魯濱遜」式獨居生活，實則觸碰法律紅線。



寧波海警局近日接獲舉報後展開調查，證實涉事網紅在未經批准下，私自佔用象山縣爵溪鎮喬木灣島（法定無居民海島），並在島上進行大規模違規建設。目前涉事人員已被查處，案件正在進一步調查中。



「網紅主播」指認違建房屋。（寧波海警）

網紅直播改造半年 海警一鑊端 直播成違法鐵證

據《潮新聞》，寧波海警局象山第二工作站接獲線索，指有人在象山縣爵溪鎮喬木灣島擅自定居、捕魚，並通過抖音平台全程直播改造海島的過程。海警執法人員接報後迅速展開行動。

海警執法艇迅速前往調查處置。（寧波海警）

期間，有辦案人員則緊盯涉事直播間與短視頻賬號，完整固定全部影片素材。從搬運建材登島，到上山開路、安裝路燈，博主精心剪輯美化的海島改造日常，最終悉數成為其違法行為的有力證據。

當執法人員登島進行現場核查時，涉事博主正在進行直播。經全面勘查，涉事網紅在島上違規搭建建築物5處，並配套鋪設下水管道，主體建築旁私自搭建灶台、豎立旗杆，山坡區域被圈佔用作家禽養殖場地，同時佈設太陽能供電設備。

調查證實，涉事人員從未向相關部門提交任何海島開發、利用、居住的審批手續，未取得合法使用權限。

「網紅主播」指認違建禽舍。（寧波海警）

海警執法員與技術人員進行現場勘查。（寧波海警）

網紅涉違反《海島保護法》

無居民海島是國家珍貴的海洋公共資源，其開發、利用、保護均有嚴格的法律規範，不容個人私自侵佔、違規改造。

根據《中華人民共和國海島保護法》第二十八條規定，未經批准利用的無居民海島應當維持現狀，禁止採石、挖海砂、採伐林木以及進行生產、建設、旅遊等活動。涉事網紅的行為已涉嫌違反相關法律規定，目前，該案件正在進一步調查辦理中。

寧波海警局表示持續加大轄區海域、無居民海島的常態化巡查管控力度。（寧波海警）

寧波海警局表示，將持續加大轄區海域及無居民海島的常態化巡查管控力度，嚴厲打擊各類涉海島違規行為，全力守護海洋生態安全，維護規範有序的海洋開發利用秩序。