奔襲6000公里、生命史長達15日　白海豚創造遠洋颱風登陸中國記錄

長途奔襲6000公里之後，今年第13號颱風「白海豚」於8月9日17時30分前後在浙江省台州玉環市坎門街道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級（42米/秒）。約一小時後，18時40分前後，「白海豚」在浙江省溫州樂清市翁垟街道沿海二次登陸，登陸時中心附近最大風力13級（38米/秒）。



另據央視新聞，8月10日上午7點，今年第13號颱風「白海豚」位於浙江麗水龍泉市境內，強度為熱帶風暴，最大風力9級。預計將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。氣象專家指出，登陸並不代表影響結束，颱風殘餘環流將持續北上，13日至16日京津冀地區或將出現強降水。



長途奔襲6000公里之後，今年第13號颱風「白海豚」於8月9日17時30分前後在浙江省台州玉環市坎門街道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級（42米/秒）。（央視新聞）

遠洋長驅、環流龐大 創多項紀錄

綜合中國氣象網、科技日報，中央氣象台首席預報員董林介紹，「白海豚」具備三大顯著特徵。

一是遠洋長驅、生命史超長。「白海豚」7月27日在國際日期變更線西側生成，登陸前移動路徑長度超過6000公里，生命史超過15天，是普通颱風生命史的3倍以上。牠是氣象記錄以來首個從日界線附近生成、以熱帶風暴級以上強度登陸中國的颱風。

颱風白海豚颱風眼。

二是爆發增強、高強度持久。颱風生成後48小時內由熱帶風暴級快速增強為超強颱風級，極值強度達65米/秒（17級以上），為今年以來第二強颱風。超強颱風級維持時間長達5.5天，強颱風級以上強度維持時間已有9天。

三是環流龐大、風雨影響廣。颱風7級風圈半徑達420至450公里，環流直徑達1,300公里。登陸前東海海面受其影響已有3天以上大風天氣，華東大部出現大暴雨，局地累計降雨量600毫米以上。

白海豚整體環流面積近似13個浙江省。（中國天氣網）

兩度登陸浙江 風雨影響多個省份

「白海豚」先後在浙江玉環和樂清兩度登陸。中央氣象台首席預報員王海平強調，防範「白海豚」不能只盯登陸時間和登陸點。颱風登陸後將先向西北方向移動並逐漸減弱，在鄂豫皖交界一帶迴旋。

12日以後，減弱後的殘餘渦旋將轉向偏北方向移動，可能繼續影響河南、山東、京津冀等地。

8月9日在台州玉環坎門街道東沙社區拍攝的風浪。（新華社）

颱風白海豚將至，杭州西湖突遭暴雨。

北上會否重演「杜蘇芮」？ 氣象局：不確定性較大

針對公眾關注的「白海豚」北上是否會重演2023年颱風「杜蘇芮」帶來的極端強降水，董林回應稱，11日至12日，隨着「白海豚」殘渦北上，預計河北中南部、北京、天津等地有暴雨，部分地區大暴雨，河北南部局地還可能有特大暴雨。

但對於能否達到「杜蘇芮」的強度，董林表示，13日之後的整體天氣形勢尚不穩定，不確定性較大，後期仍需持續關注。

王海平表示，受颱風影響，浙江、安徽、河南、河北等地山洪、地質災害和中小河流洪水風險較高，城市積澇風險同樣不容忽視。當前正值暑期，公眾出行應密切關注最新預報預警，避免在強降雨時段進入山區、河谷等高風險區域。