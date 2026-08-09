白海豚登陸前風雨襲滬　多地水浸嚴重｢變海｣　雨水倒灌商鋪｜有片

今年第13號颱風「白海豚」正加速向浙江沿海靠近，預計9日傍晚至夜間在浙江溫嶺到瑞安一帶沿海登陸，登陸強度為颱風級至強颱風級。



受其外圍螺旋雨帶影響，上海全日出現明顯風雨天氣，呈現「面強點極端」的特點。浦東塘橋街道錄得最大雨量204.5毫米，不少地方的路面積水觸及小腿，部分商舖及老舊屋苑被雨水倒灌。



不少地方的路面積水觸及小腿，部分商舖，老舊屋苑被雨水倒灌。（抖音）

不少地方的路面積水觸及小腿，部分商舖，老舊屋苑被雨水倒灌。（抖音）

不少地方的路面積水觸及小腿，部分商舖，老舊屋苑被雨水倒灌。（抖音）

不少地方的路面積水觸及小腿，部分商舖，老舊屋苑被雨水倒灌。（抖音）

上海13年來再發紅色預警 全市70餘處積水點搶排

綜合《新民晚報》、《上觀新聞》，「白海豚」環流龐大，直徑逾1000公里。上海上午至中午出現風雨「面強點極端」的特點。中心城區暴雨紅色預警信號於上午10時30分生效。這是自2013年以來，上海再次拉響最高級別暴雨警報。下午1時，中心城區暴雨紅色預警已降級為黃色。

上海多地百餘條段馬路出現積水。（新民晚報）

受強降雨影響，暴雨造成浦東、黃浦、長寧、徐匯等地百餘條段馬路、下立交出現積水。在黃浦區製造局路，路面積水觸及小腿，交警在現場指揮交通，沿街商戶已提前擺放沙袋防汛，但部分商舖和老舊屋苑內仍被雨水倒灌，店家正用工具往外舀水。

亦有當地市民在社交平台發佈影片稱徐匯區一處道路積水亦漫至小腿，並配文「你們愛逛的武康路和安福路已經變成「海」了。」

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市防汛辦介紹，水務部門昨日已將全市河網水位預降至2.2米，排水管網同步進行預抽空，足以消納颱風期間180毫米雨量。受強降雨影響，全市出現70餘處積水點，均有搶險隊伍處置。風雨影響預計明日中午以後有所減弱。

受強降雨影響，全市出現70餘處積水點，有市民划船出街。（抖音截圖）

地鐵停運高速限速 機場六成航班取消

交通方面，因持續受颱風影響，上海地鐵5號線、16號線、浦江線下午3時起全線停運；3號線全線限速運行；1、2、4、6、7、8、9、10、11、17號線及市域機場線地面、高架區段限速運行。上海輪渡早前已全線停航。全市高速公路及高架均已採取限速措施。上海全域長途客運班次全部停運。上海浦東及虹橋兩大機場近六成航班調減取消。

受強降雨影響，全市出現70餘處積水點，均有搶險隊伍處置。（新民晚報）

全市轉移安置14.42萬人

人員轉移方面，應急部門昨日已組織首批危險區域人員轉移，共轉移安置崇明、臨港新片區、洋山港等區域3.03萬人。今日起，浦東9個街鎮及奉賢、金山、閔行、寶山、楊浦和上海化工區啟動撤離工作，預計涉及14.42萬人。浦東新區、奉賢區及金山區已發佈颱風黃色預警信號。