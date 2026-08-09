颱風白海豚提前登陸　上海兩機場取消逾1300航班　38座機場受波及

今年第13號颱風「白海豚」（強颱風級）威脅中國上海、浙江、福建沿海。原本預計於今日（8月9日）傍晚或凌晨登陸的颱風白海豚，其中心已提前於下午5時30分前後在浙江省台州玉環市坎門街道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達14級（42米/秒），中心最低氣壓為945百帕。



受「白海豚」影響，華東地區航空交通大受打擊，波及多達38座機場，其中浙江多個機場航班全數取消；上海浦東、虹橋機場取消逾1300個航班。



據中央氣象台及內媒報道，隨著「白海豚」外圍天氣自今日下午起逐步影響各地機場運行，多地機場實施大面積航班調減與取消。

颱風白海豚提前登陸浙江台州。

颱風白海豚提前登陸浙江台州。

上海浦東虹橋兩機場近六成航班取消 航班備降合肥

受到颱風白海豚的影響，上海的航空交通亦面臨嚴峻考驗。上海浦東機場與虹橋機場今日有近六成進出港航班調減取消，其中浦東機場取消871架次，虹橋機場取消513架次。

「航旅縱橫」App顯示，原計劃由馬來西亞吉隆坡國際機場飛往上海浦東機場的上海航空FM7266航班，在合肥至南京上空盤旋一圈後，備降合肥新橋國際機場。上海航空客服人員回應，FM7266航班因天氣原因備降合肥機場，重新出發的具體時間尚未確定。

此外，也有乘客稱，東方航空MU6747計劃從沈陽飛往上海浦東，在空中盤旋多圈後備降合肥新橋。

據《南方都市報》報道，8月9日，合肥新橋機場確認情況屬實，表示目前合肥當地天氣晴好，當前機場確實接收了原本計劃飛往杭州、上海的航班。

上海逾1300架次航班取消，有航班備降合肥。

上海東航將飛機系綁在地面，以應動颱風白海豚。

上海東航將飛機系綁在地面，以應動颱風白海豚。

浙江多地機場全面停航 杭州蕭山機場取消270架次

除上海兩個機場外，浙江省內機場受影響尤為嚴重。據報道，寧波機場（345架次）、舟山機場（66架次）、台州機場（54架次）及麗水機場（10架次）今日已計劃取消全部進出港航班；溫州機場亦取消291架次航班，當日無航班運行。

此外，衢州機場（16架次）、嘉興機場（8架次）及義烏機場（9架次）亦取消了部份進出港航班。據統計，寧波櫟社機場、台州路橋機場、麗水機場航班已全部取消，溫州龍灣機場和舟山普陀山機場航班亦近乎全部取消。

颱風白海豚將至，杭州西湖突遭暴雨。

杭州蕭山機場全天計劃起降航班752架次，早始發航班運行正常，截至早上7時已執行進出港航班86架次。但受颱風影響，各航司已提前取消今日進出港航班270架次，主要集中在中午12時以後的時段。

各機場及航空公司提醒廣大旅客，出門前務必實時關注航班動態。如遇航班取消，應及時通過承運航司電話、官方網站、官方小程序等正規渠道聯繫改簽或辦理退改簽業務，調整出行行程。