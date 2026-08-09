颱風白海豚正面襲浙閩　中央氣象台發紅色預警　景區關閉演出取消

今年第13號颱風「白海豚」（強颱風級）正加速逼近華東沿海。中央氣象台已於8月9日上午10時升級發布颱風紅色預警，預計「白海豚」將於9日傍晚至10日凌晨在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸，最大可能在浙江三門到福建福鼎一帶登陸。受其外圍環流影響，浙江等多地已出現強風暴雨，杭州西湖景區9日起緊急閉園，多場明星演唱會亦相繼取消或延期。



颱風白海豚將至，杭州西湖突遭暴雨。

颱風白海豚將至，杭州西湖突遭暴雨。

颱風白海豚將至，杭州西湖突遭暴雨。

據中央氣象台監測，9日上午10時，「白海豚」中心位於浙江省溫州市偏東方向大約215公里的東海南部海面上，中心附近最大風力達14級（45米/秒），中心最低氣壓為950百帕。預計其將以每小時20-25公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大。

氣象部門預測，9日14時至10日14時，浙江中東部部分地區將有250-500毫米的特大暴雨；東海大部、杭州灣及浙江沿海等地的陣風可達13-14級，「白海豚」中心經過的附近海域陣風更可達15-16級。

颱風未至，外圍環流已對當地造成嚴重影響。據《浙江天氣》報道，「白海豚」將正面登陸浙江省，較大可能於9日晚上至10日早晨在蒼南到象山一帶沿海登陸。

颱風白海豚颱風眼。

8月8日，杭州西湖就突遭狂風暴雨襲擊，正在斷橋上遊覽的遊客猝不及防被雨水澆透，不少人只能就地蹲下，將雨傘撐在頭上充當臨時擋風牆。一位來自湖北的遊客直言，當時風勢極大，「只要站起來傘就會被吹翻，根本沒法走」。有網民評價稱，當天的西湖堪比：「白蛇大戰法海」。

為確保安全，西湖景區已決定自8月9日起將所屬各公園景區、博物館等臨時關閉，恢復開放時間另行通知。景區亦提醒遊客避免前往九溪、龍井、梅家塢等山地易澇路段，切勿在古樹、廣告牌及臨水平台逗留。

杭州西湖突遭暴雨侵襲，遊客蹲地打傘避雨。

杭州西湖突遭暴雨侵襲，遊客蹲地打傘避雨。

杭州西湖突遭暴雨侵襲，遊客蹲地打傘避雨。

杭州西湖突遭暴雨侵襲，遊客蹲地打傘避雨。

此外，浙江省已於8月7日中午將防颱風應急響應提升至Ⅲ級，全省客渡運航線已全部停航，多個景區停業。受颱風影響，多場大型演出亦緊急調整，包括8月8日薛之謙「萬獸之王」巡迴演唱會杭州站、十個勤天巡迴演唱會杭州站（8月8日及9日）、郁可唯巡迴演唱會無錫站（8月8日）均已取消；「逐光站台溫州站演唱會」（8月8日）則宣告延期。