白海豚襲華東　屋苑水浸變「水族館」　四樓窗外驚現八爪魚｜有片

颱風「白海豚」周末掠過台灣北部後，9日下午開始影響華東沿海，並在短短70分鐘內接連登陸浙江玉環、樂清兩地。強風豪雨席捲浙江、上海等地，有當地網民拍到屋苑水浸嚴重變成「水族館」，更有八爪魚疑似被大風從海裏捲起，直接黏在住宅窗戶上，畫面驚人。



有當地網民拍下驚人畫面，他居住的屋苑外面道路全部水浸，從屋內地下室向外望去如同置身水族館。（影片截圖）

有網民拍到一隻八爪魚被狂風從海裏捲起，直接黏在住宅的窗戶上。（影片截圖）

70分鐘兩度登陸浙江 當地屋苑變「水族館」

據央視新聞，颱風「白海豚」8月9日下午5時30分在浙江台州玉環市坎門街道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級（42米/秒）；約一小時後，晚上6時40分在溫州樂清市翁垟街道再次登陸，中心附近最大風力13級（38米/秒）。中央氣象台當日發佈今年第二個颱風紅色預警。

8月9日在台州玉環坎門街道東沙社區拍攝的風浪。（新華社）

其中，台州、溫州沿海地區風雨強勁。浙江全省轉移逾21萬人，台州近40萬人提前撤離，沿海地區全面停工、停課、停業、停運。有當地網民拍下驚人畫面，他居住的屋苑外面道路全部水浸，從屋內地下室向外望去如同置身水族館。

另據紅星新聞，有網民拍到一隻望潮（一種小型八爪魚）被狂風從海裏捲起，直接黏在住宅的窗戶上。當事人趙先生稱，這隻小「望潮」生活在灘涂中，與深海八爪魚形狀不同，在當地常被用作食補食材，按只售賣，價格不菲。趙先生補充稱，昨晚，這隻「意外來客」已被他吃掉。

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上海百餘路段積水 地鐵航班大規模停運

據此前報道，「白海豚」登陸後，上海受其外圍螺旋雨帶影響，出現「面強點極端」的特點，市區百餘處路段出現水浸，水深及小腿，部分低窪地區商舖遭雨水倒灌，其中知名步行街武康路也出現水浸，有網民戲稱「武康路」變成「武康河」。

知名步行街武康路也出現水浸，有網民戲稱「武康路」變成「武康河」。（微博截圖）

知名步行街武康路也出現水浸，有網民戲稱「武康路」變成「武康河」。（微博截圖）

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交通方面，8月9日上海地鐵5、16、浦江線全線停運，多條線路限速運行；上海長途客運總站關停；浦東及虹橋兩大機場近八成航班被取消，取消逾1300個進出港班次。浙江多個機場航班全部取消。

氣象部門預計，「白海豚」10日早晨已減弱為熱帶風暴，位於浙江麗水慶元縣境內，將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。但浙江、上海、江蘇、安徽等地10日仍有暴雨到大暴雨，局部地區有特大暴雨。