白海豚襲華東　新加坡飛寧波航班備降杭州　乘客：顛簸逾句鐘

受颱風「白海豚」影響，華東地區8月9日出現大範圍風雨天氣，多個機場航班大規模取消或延誤。一架由新加坡飛往寧波的東方航空MU6078航班，在接近寧波櫟社機場時因天氣惡劣無法降落，機組人員決定復飛並備降杭州蕭山機場。機上乘客形容飛行過程中顛簸持續逾一小時，機翼不斷左右晃動，亦有乘客顛到想嘔，直言坐過這趟航班要「恐飛」了。



一架由新加坡飛往寧波的東方航空MU6078航班，在接近寧波櫟社機場時因天氣惡劣無法降落，機組人員決定復飛並備降杭州蕭山機場。（小紅書）

一架由新加坡飛往寧波的東方航空MU6078航班，在接近寧波櫟社機場時因天氣惡劣無法降落，機組人員決定復飛並備降杭州蕭山機場。（小紅書）

機翼左右抖動 飛機顛簸逾句鐘

據《都市快報》，8月8日下午6時許，東方航空MU6078航班從新加坡起飛，原定當晚10時45分抵達寧波。機上乘客沈小姐憶述，飛機飛抵溫州上空後開始出現顛簸，接近寧波時雨勢明顯增大。飛機在低空飛行期間，機翼持續左右晃動，起落架已放下，機長一度加速試圖降落，惟因晃動幅度過大不適合着陸，最終決定復飛。

機上乘客拍攝畫面。（都市快報）

沈小姐形容，復飛後飛機在短時間內由離地四五百米急升至3900米，上升過程持續約二至三十分鐘。她表示當時頭部出現暈眩感，身旁一名女乘客因不適多次想要嘔吐。最終飛機在空中盤旋繞行逾一小時後，最終於凌晨時分備降杭州蕭山機場。

航司派200元補償 網民：坐過這趟航班要恐飛了

據悉，受颱風「白海豚」影響，華東地區多個機場航班運作受阻。8月9日，寧波櫟社機場、台州路橋機場、麗水機場、溫州龍灣機場及舟山普陀山機場所有進出港航班全部取消。上海浦東及虹橋兩大機場逾八成航班取消，杭州蕭山機場亦有超過四成航班取消。

上海逾1300架次航班取消，有航班備降合肥。

上海東航將飛機系綁在地面，以應動颱風白海豚。

事件在社交平台引發廣泛討論。多名網民分享自身遭遇，有人表示其航班在寧波上空「急拉上去復飛」，其後備降南京；有原定飛往杭州的航班最終備降長沙；亦有香港飛上海的航班在空中盤旋後折返香港。

MU6078航班乘客「YOYO」在社交平台發文形容「白海豚有點狠，顛吐了，備降杭州」，又指「太顛了，坐過這趟要恐飛了」。她透露航空公司向每位乘客發放200元人民幣補償，她其後乘高鐵返回寧波。另一名乘客沈小姐則表示，原定前來接機的家人因舟山跨海大橋封閉，目前仍滯留寧波等候天氣好轉。