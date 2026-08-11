颱風｢白海豚｣大拐彎直衝湖北　武漢迎強風暴雨　宜昌進入戰時狀態

今年第13號颱風「白海豚」登陸浙江後路徑出現罕見「大拐彎」，折向西北方向深入內陸，預計於11日凌晨進入湖北省。受颱風外圍環流與冷空氣共同影響，湖北武漢等多個城市率先迎來強風暴雨，全省東、西、北三個方位均面臨威脅。為應對極端天氣，湖北宜昌市更於10日下午表示「進入戰時狀態」，宣布全市教育系統全面進入「戰時狀態」，實施停止線下授課等「三停」措施，全力保障師生安全。



宜昌市教育局在10日下午發布《關於做好颱風「白海豚」防範應對工作的緊急提示》，宣布嚴格落實「三停」措施：全市幼稚園、中小學、中職學校及校外培訓機構於8月11日至12日停止線下授課；全市所有校園工程立即停工，臨坡臨河板房及施工人員須於10日18時前完成轉移；在宜各高校亦加強對留校學生的安全管理。

於8月11日至12日期間，當地嚴格執行「零報告」制度，各單位須於每日16時前向市教育局通報情況，遇突發狀況須第一時間上報。

颱風「白海豚」拐彎將直衝湖北。

今年第13號颱風「白海豚」的中心已於8月9日17時30分前後在浙江省台州玉環市沿海登陸（強颱風級，最大風力14級），隨後於18時40分前後在浙江溫州樂清市再次登陸（颱風級，最大風力13級）。

據武漢市氣象台介紹，登陸後「白海豚」路徑「大拐彎」，先向西偏南、再折向西北方向移動，強度逐步減弱。10日9時，其中心位於浙江麗水龍泉市境內，維持熱帶風暴級。

氣象部門預測，「白海豚」將以每小時15至20公里的速度繼續向西北移動，穿過浙江西部和江西北部，於11日凌晨以熱帶低壓強度從黃岡南部進入湖北。10日白天，黃岡羅田等地已率先降下中到大雨；武漢城區風力顯著增大，強降雨集中於10日傍晚至夜間，新洲、長江新區及黃陂等北部地區首當其衝。

湖北部分地區降雨量將達到300毫升。

湖北進入戒備狀態。

湖北省水旱災害防禦中心主任由星瑩指出，「白海豚」由東轉西的「拐彎」意味著全省多地均受影響，其衝擊力重於此前颱風「巴威」、範圍大於「紅霞」，程度超出現期預判。老河口市、谷城縣等局地降雨量接近300毫米，病險水庫與頭頂塘面臨嚴峻考驗。由於十堰東部、隨州、宜昌及鄂東黃岡北部前期土壤飽和度高，強降雨極易誘發山洪及地質災害。

據新華社報道，國家水利部已於10日對湖北、河北、山東、河南啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。預計8月10日至16日上述四省將先後出現大到暴雨，長江中游幹支流、漢江、淮河及黃河中下游等主要河流將明顯漲水，部分中小河流可能發生較大洪水。水利部正督促地方加強值守預警、科學調度水庫，並提示危險區域人員及時轉移避險。