白海豚｢餘威｣觸發龍捲風襲浙江溫嶺　房屋玻璃碎裂車輛遭砸｜有片

8月10日下午，浙江台州溫嶺市松門鎮在颱風「白海豚」外圍激發下出現龍捲風天氣。居民王女士拍下龍捲風移動畫面，稱其從形成到結束約30秒，龍捲風移動至其住宅時擊碎窗戶玻璃，停在室外的車輛也被捲起的異物砸中。



玻璃碎裂車輛中招 居民：嚇到手機都跌埋

據《新京報》，8月10日下午，在颱風「白海豚」外圍激發下，台州溫嶺松門鎮出現龍捲風。居民王女士拍下龍捲風從對面襲來的畫面。

她描述，龍捲風從形成到結束約30秒。龍捲風移動至其住宅時，窗戶玻璃瞬間被擊碎，停在室外的車輛也被捲起的異物砸中。王女士因驚嚇過度，手機一度掉落。

溫嶺市氣象台工作人員表示，此次龍捲天氣尺度小，監測站未監測到其形成過程。10日晚，台州氣象部門發佈龍捲風險提示，預計溫嶺東部等沿海地區仍可能出現龍捲天氣，提醒公眾做好防禦。

氣象專家：颱風與龍捲風並非巧合

據《都市快報》，有不少網民提出疑問：為何颱風剛過，龍捲又來？中國氣象局科普指出，這並非「巧合」。在登陸颱風的外圍雲系中，時常會出現龍捲天氣，造成破壞力極強的局地風災。監測資料顯示，登陸北上台風的右前象限是典型的龍捲風高發區。

台風本身風速很大，能為龍捲風誕生提供有利的大環境，在較大範圍內形成有利於微型超級單體和龍捲風形成的垂直風切變。

在颱風外圍螺旋雨帶上，常常生成微型超級單體，如果發展到接地狀態，便會引發龍捲。例如，2018年颱風「山竹」和2022年颱風「暹芭」登陸前後，均曾誘發龍捲風。