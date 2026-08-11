24歲女信陌生人｢順路送去清邁｣邀約泰國失聯　中使館：已收到求助

8月10日，一名中國24歲女子祁萌在泰國失聯的消息引發關注。據其好友透露，祁萌抵達曼谷後，輕信了陌生人「順路送她去清邁」的邀約，隨後失聯。當地時間8月11日，中國駐泰國使館確認，祁萌家屬已向使館求助。



祁萌。（網絡圖片）

綜合《央視新聞》《觀察者網》報道，網絡上流傳的求助帖顯示，祁萌在馬來西亞吉隆坡遊玩一周後，於8月2日上午9點搭乘MH784航班飛往泰國曼谷素萬那普機場，隨後便失去蹤跡。其好友陳澤透露，在機場外，她聽信了陌生人「順路送她去清邁」的邀約，上車後便與外界徹底失聯。

求助帖稱，因過度擔憂，祁萌的家屬已病倒住院。（小紅書）

截至8月11日，祁萌已失聯超過一周。求助帖稱，因過度擔憂，祁萌的家屬已病倒住院。該朋友甚至在網上表示，願與不法分子溝通贖金事宜，只求人能平安歸來。

事件曝光後，網民發現了幾處疑點。有細心網民指出，發布求助帖的IP地址顯示在柬埔寨而非國內。還有消息傳出，祁萌是與網上相識不久的人相約出國，意指這趟旅行的規劃從開始就存在諸多不明之處。此外，求助帖也並未提供具體證據。

有網民稱祁萌的朋友圈已無內容。（微博）

當地時間8月11日，就祁萌赴泰後失聯一事，中國駐泰國使館確認，祁萌家屬已向使館求助。使館已向家屬告知泰國警方受理相關案件的程序和要求，並將繼續為家屬提供必要協助。