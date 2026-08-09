20歲中國遊艇富二代泰國遭情殺　疑犯自首：在女友浴室撞見對方

泰國春武里府發生一起涉中國公民的嚴重兇殺案，據泰國媒體報道，當地時間8月8日，一名20歲的中國曹姓男子在梭桃邑縣一處公寓宿舍內遭人刺身亡。據了解，死者為當地一名中國籍豪華遊艇業者的兒子，家境優渥且常年生活在泰國。涉案的20歲泰國籍男子事後已向警方自首，聲稱因在女友浴室撞見死者而引發沖突，目前警方正對案件具體經過展開深入調查。



據《星洲網》、《泰叻報》等媒體報道，春武里府警方於8月8日接獲報案後趕抵現場，發現死者倒在床尾附近的血泊中，胸部左側肋骨附近有一處嚴重刀傷，右手臂亦有兩處傷口，因傷勢過重當場死亡。案發現場一名21歲的女子處於驚恐狀態，其身上及左手掌留有傷口和血跡。該女子為遊艇服務員，亦是該公寓單位的女住戶。

中國富二代泰國遇情殺，疑犯早晨回女友房時撞見中國富二代，爭執中將對方殺害。

據該女子供述，她與死者相識並保持聯繫約兩個月，但兩人僅是朋友關係。事發前一晚，兩人在房內聊天後各自入睡。次日早晨，其20歲男友塔納喬特（Thanakorn，職業學院二年級學生）前來敲門，她開門後，男友與死者發生沖突，她在試圖勸阻時被割傷。

涉案的塔納喬特肇事後逃離現場，隨後由父母帶往醫院治療腹部傷勢，並向警方自首。他在接受警方訊問時極力為自己開脫，極力主張自己「並非故意殺害對方」。

塔納喬特供述稱，案發前一晚他在芭提雅一家娛樂場所擔任保安，通宵工作後打算回女友宿舍洗澡再去上課，卻意外發現死者在浴室內。他隨即拿起一把刀威脅並盤問死者，死者試圖奪刀，兩人隨即發生扭打。塔納喬特稱，自己最終奪下刀並多次刺向對方，見對方倒地後心生恐懼而駕車逃離，途中打電話向母親求助，最終在家人勸告下決定自首。

8月8日下午2時30分，警方將塔納喬特帶返公寓現場進行案情重演，隨後在其帶領下於一處草叢中尋獲涉案兇器，係一把刀身彎曲、刀尖鋒利的折疊刀。

目前，警方已收集相關證據，但尚未確認嫌犯供述是否屬實。包括三人之間的真實關係、死者為何出現在房間、刀具來源以及案發真實經過等疑點，仍有待警方進一步調查釐清。