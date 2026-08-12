《我的祖國》原唱　中國著名歌唱家郭蘭英在廣州逝世　享年97歲

演唱《我的祖國》的中國著名歌唱家郭蘭英於8月11日晚17時14分在廣州逝世，享年97歲。



《我的祖國》原唱郭蘭英逝世。

今天（8月12日）淩晨2時許，中國歌劇舞劇院發布訃告：中國共產黨優秀黨員，「人民藝術家」國家榮譽稱號獲得者，「最美奮鬥者」榮譽稱號獲得者，「中國文聯終身成就戲劇家」榮譽稱號獲得者，第一、二、三、五、六屆全國人民代表大會代表，中國歌劇舞劇院一級演員，著名歌劇表演藝術家郭蘭英同志，因病於2026年8月11日17時14分在廣州逝世，享年97歲。

訃告表示，遵照郭蘭英同志生前「不設靈堂、不舉行追悼會和遺體告別儀式」遺願，喪事一切從簡。

郭蘭英是中國著名歌唱家、歌劇表演藝術家。曾飾演《白毛女》中的喜兒。

郭蘭英是中國著名歌唱家、歌劇表演藝術家。據中國歌劇舞劇院資料，郭蘭英幼年學習山西梆子，13歲掛頭牌。1946年在張家口觀歌劇《白毛女》後毅然參加革命，1948年入華大文工團。1949年參加第三屆世界青年聯歡節演唱《婦女自由歌》獲獎。

郭蘭英在歌劇舞台塑造了一系列深入人心的藝術形象，如《白毛女》中的喜兒、《小二黑結婚》中的小芹、《劉胡蘭》中的劉胡蘭、《竇娥冤》中的竇娥等。此外，郭蘭英演唱的歌曲，譬如《我的祖國》《南泥灣》《繡金匾》《人說山西好風光》等影響巨大。

郭蘭英是中國著名歌唱家、歌劇表演藝術家。

郭蘭英是中國著名歌唱家、歌劇表演藝術家。

郭蘭英於1963年和1981年分別舉辦《郭蘭英獨唱音樂會》和《郭蘭英歌劇片段晚會》。1987年在廣東番禺開辦郭蘭英藝術學校。1989年獲首屆金唱片獎。曾任中國文聯委員、中國音協第二至第四屆理事、全國第一、二、三、五、六屆人大代表。榮獲「人民藝術家」國家榮譽稱號。