中國「土味」帶貨直播紅爆全球　老外瘋狂沉迷全因一理由：平到震

如果你這幾天上外網想整點洋的，恐怕是要失望而歸。因為最近的外國友人都愛上了中國的土味營銷視頻。



文：阿珂可 編輯：渣渣郡

他們猛地扎進這片紅海，跟着一幫外貿博主扭大胯、玩抽象。語言巴別塔不重要了，隔在文化之間的柏林牆也自動坍塌了。全世界人類都為了省下兜裏的幾兩碎銀，迎來了一場前所未有的大和解。

1. Hey Boss

這一切，都要從一批中國博主在海外平台走紅說起。中國文化博大精深，中國直播文化更是堪比史書。光是下面這些外貿博主賬號，就足夠外國網友挑燈琢磨三天三夜，才能領略其中精髓。

細數所有視頻，可以列出當今版本的外貿三巨頭，分別是貨車之王Jerry，引擎姐Tina和葡萄葉家族。

一批中國外貿博主在海外平台走紅。（截取自Instagram）

首先殺出重圍的，一定是新晉之星@Jerry Truck，又稱二手卡車之神。他是銷冠裏柔韌度最好的，網紅裏賣出卡車最多的。

從2026年1月18日的第一條視頻開始到今天，Jerry在Instagram上的粉絲已經超過20萬，視頻播放量上百萬不在話下。Jerry在外網之火，引得許多網友都聚集去他的第一條視頻裏朝聖：「傳奇開始的地方」。

Jerry頂着一紮高的商務側分大背頭，穿着一套九分褲西裝套裝。（Instagram@Jerry Truck）

開局一句洪亮的Hey Boss，温暖了所有點開視頻的世界人民。Jerry頂着一紮高的商務側分大背頭，穿着一套九分褲西裝套裝，幻視舊時的精神小夥。他那充滿鄉土氣息的口音，讓中國網友的心底也湧出一股懷舊之情。

氣血虛的人看一條Jerry的視頻就活了，因為他上能跳到卡車頭做出劇烈的腰部運動，下能在地上匍匐轉圈，輕鬆壓下一字馬。

每條視頻的必備流程，是蹦到離地半米高的底板上，用後背全損着陸，嘴上輕描淡寫用一句super natural帶過，看得辦公室久坐和腰肌勞損的人都齜牙咧嘴。

和Jerry精力程度齊平的，大概只有同賽道的引擎姐Tina。Tina之所以被叫作引擎姐，是因為她的視頻裏永遠只有兩樣東西：她本人與成堆的發動機。

久而久之，Tina本人也疑似早已被髮動機奪舍，成為Engine這一單詞的宿主。她只有一種平a模式：吟唱各種網絡熱門旋律，重複着引擎與工廠的魔咒。所有視頻毫無技術和運鏡，最大的成本支出是每期更新的漂亮裙子。

Tina吟唱各種網絡熱門歌曲，也成為了網絡上最「魔性」的外貿博主之一。（IG@Auto Parts Store Tina）

Tina深諳，保持低調在這個網絡時代有多麼重要。即使把視頻翻個透，你也不知道這個聲如破鑼的神秘美人到底從哪裏而來，身後的引擎聖物到底有什麼特別之處，能讓視頻流傳在各大陸上，平等攻擊所有人的耳朵。

想了解廠家的其他部分？不好意思，只提供遠觀的鏡頭。想再進一步了解具體性能？得在她的Whatsapp申請列表裏排隊等通過。更好笑的是，Tina的英語發音如古神低語，直接刷新了各位母語者對自己語言的認知。有評論說，關掉字幕之後，中國人聽不懂，外國人也聽不懂。多鄰國來了都傻了。

合在一起，他們兩者就化為一種賽博詛咒，引擎姐的魔音貫耳和身後密集堆積的引擎相輔相成，有種蒙太奇鏡頭的藝術荒誕感。最容易出現刻板印象的評論區，卻迎來了最終極的人民大和平。大家相聚在這裏，只有一個訴求：

我買引擎的話，能讓你閉嘴嗎？

以量取勝的，還有著名的中國葡萄葉家族。它的魔性程度堪比恆源祥羊羊羊與腦白金廣告。

為什麼是葡萄葉？因為這個工廠裏只生產醃漬的葡萄葉罐頭。科普一下，它的做法通常是將新鮮葡萄葉用鹽水醃製，用來包裹米飯與肉類等餡料，是土耳其、希臘和巴爾干地區的傳統食物。

為什麼叫葡萄葉家族呢？幾乎所有員工都有自己的視頻賬號。他們發現，自己的商品打不過貨車和引擎這樣的高端科技流，在食物賽道又是常人眼中的異食癖，所以在起號第一步就打出了人海戰術。

點擊看「葡萄家族」推銷的產品▼▼▼

家族成員們心連心，視頻裏用的話術都一模一樣：歡迎來到葡萄葉工廠，請看我們——清洗葡萄葉，醃漬葡萄葉，罐裝葡萄葉，打包葡萄葉，給葡萄葉發貨。

刷到一個你的號就完了，因為後面還有一窩等着你呢。一群跑外貿賽道的人，在一夜之間血洗了外網的短視頻平台。外貿博主的成神之路，成功帶動全球短視頻的營銷套路進入新世紀。

沒見過世面的外國人們，被這股中國的神秘力量迷得鬼迷日眼，一天不看就難受。看完的人還覺得不過癮，紛紛自身作則進行模仿，自產自銷。比如，下面向我們走來的，是來自德國和美國的Jerry與他們的卡車佳麗；

在社交媒體上，有外國人拍攝影片，模仿內地的「土味」帶貨內容。（截取自Tik Tok）

還有以身試法品嚐葡萄葉家族產物的勇士們，看得太久被同化的葡萄葉家族民間成員，精確到像素顆粒度cos引擎姐的華籍美人。

有人看樂子，有人學知識，各種賽道的主播原地起立，向這些博主們嚴肅學習營銷戰略。時尚博主用Tina的金嗓做intro，抽象博主在這裏靈思泉湧，留子博主更是進入舒適圈。

到最後，連法律界的都來蹭熱度了。下面這位律師哥們說：「因為Tina的引擎，我賠光了積蓄，因此和妻子離了婚。如果你也有離婚訴求的話，歡迎私聊我。畢竟本人已經經歷過一次了，在這方面是專業的。」

2. 土到極致便是洋

外貿博主的真實震撼全體外國人。之前，他們苦於濾鏡和精緻Ins風，被外界的審視箍得死死的。一打開社媒，產品的文案天花亂墜。被完美廣告騙多了的網友們，渴望着更粗礪和生猛的質感，被一條直播切片硬控八百回合。

想象一下，如果這些視頻在國內平台上發布，估計壓根都沒人看，因為它們毫無例外土得均勻，土得極致，土得熟悉。

你可能會發現，這些外貿視頻或多或少有着網路故人的影子。Jerry的視頻讓人想起那年直播賣衛生紙的大戲，Tina是甜美版東北雨姐平替，葡萄葉家族的多維度存在致敬了張詩堯的影分身。中國網友已經被養刁了，在這種視頻的界面多停一秒都是對自己網速的不尊重。

但對於沒吃過粗糧的外國網友來說，這種賣貨形式簡直相見恨晚，酣暢淋漓。就像在米其林餐廳裏端上一碗粟米碴子粥，沒有精緻的擺盤和花哨的服務，有着絕對不會讓人餓着肚子走的實在美。

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中國抽象視頻領先全世界好幾個版本，這句話的含金量還在增加。看了這些視頻，你就明白他們怎麼用最直接、最客觀、最真實、最簡略、最不繞彎子、最一針見血的方式告訴客戶，自己賣的是什麼。

Jerry在視頻中扭動魅魔般的曼妙身姿時，也不忘把卡車的訊息一條不落全列了一遍。從品牌到使用年限，從長度重量到具體型號，連車裏香不香都先替你聞聞。

兼得幽默的視頻和全方面的服務態度，他的視頻很快就蠱惑了一大批忠實觀眾。以至於在追更完每條視頻後，有人已經在捫心自問：雖然我從沒碰過卡車，但我真的不想要花兩萬美元從Jerry這裏購入一輛2024年產的福田重型卡車嗎？

網民在Kerry評論區下方的留言。（截取自@Jerry Truck評論）

@Winter也是其中一位外貿博主。她賣的產品是一種移動房屋，麻雀雖小但功能齊全。在她的視頻中沒有華麗的辭藻和炫酷台本，大多數只是對屋子最簡單不過的展示。Winter的台詞更是直接得不行。

「這是一個質量特別好的房子。這裏是衛生間，卧室，客廳，廚房。這裏有加熱設施，通風設置，照明燈，補光燈。」沒什麼更復雜的東西，但在一分鐘又把所有你想看的都介紹完了。

她表示：「這個商品自帶流量，吸引客戶靠這些詞兒就足夠了，感興趣的自然會私聊。不需要在視頻裏說那麼多的。」

Winter的視頻中沒有華麗的辭藻和炫酷台本，大多數只是對屋子最簡單不過的展示。（Tik Tok@Winter）

這種直給類型的工廠直拍在我們眼裏並不是什麼新鮮事。但外國網友從來沒見過這麼直接的廣告。一點開視頻，原材料和品牌成本就統統喂到嘴裏了，有種錢花在刀刃上的美。有評論甚至深情表白：

比起餐廳的服務生和那些咖啡師，我寧願給這位博主打小費。他們實在太負責了。

要知道，和上面一鏡到底的廣告風格不同，傳統的西方廣告主打的是氛圍感，你大概看不到這些鋁合金板和泡沫降噪材料的真身。鏡頭會更多放在賣房者的微笑，房東的禮貌鞠躬和買房者搖晃鑰匙的空鏡上。

一段廣告下來，有關房子的鏡頭極其稀少。要是想了解，還要和客服和中介打一會兒太極。放一個美國售房的廣告作為對比，再回頭看看Winter這類的廣告，就會頓覺神清氣爽，想馬上全款購入。外國網路對這種視頻的偏愛在博主眼中也十分明顯。

Winter是從2022年開始做這種視頻的，到今年已經做了4年多。起初，她只是聽從一名年輕員工的建議，在中國短視頻平台試水。沒想到反響不錯，她決定趁勢出海，將內容搬到了海外平台。

最開始她也抱着嘗試的心理，後來卻發現看視頻的人越來越多，評論區也大多都是友好互動的聲音。這給英語不好的Winter帶來了很大的信心。

如今，Winter的賬號已經攢了不少粉絲，每條視頻的觀看量都穩穩過萬。在外包給專門的視頻營銷公司後，她現在能保證每天1-2條的產出。

當然，有點抽象的視頻也為她轉化了不少的客戶。他們大部分來自澳洲或者中東的旅遊城市，都有快速居住和出租的需求。也有不少歐美客戶隔着大洋消費一筆。

對網民和博主們來說，語言是一個無法迴避的障礙。（截取自@Winter視頻評論區）

但這種視頻也並非一番順利。對網友們和博主們來說，語言是一個無法迴避的障礙。這些博主大多並沒有經過專業的英語學習，仍帶有濃厚的中文腔。在咱們老中聽來是鄉音繞樑，卻讓大多數外國網友們好一通琢磨。暫且不說網友們的神級理解，這件事對不少做視頻的博主也是很大的挑戰。

好在他們從不受挫，說不好就硬說，愣在這群母語者裏打出一片天地。Winter坦誠地說，自己在視頻中的語句乍一聽還算流利，其實都是鏡頭後面的助手教的。她說一句，自己說一句，再拜託後期都剪在一起。

她的發音仍然不太標準，但卻成了自己的水印。評論區已經親切地稱Winter為「阿魯姆魯姆」。而這個名字的由來，正是她帶着口音念出的英文單詞 aluminum（鋁）。

3. 便宜聖經

在Winter身後，有無數的博主都在湧入相同的外貿賽道。數據顯示，近年來，已經有越來越多人開始從事外貿行業。2024年，中國有進出口實績的外貿企業已增至約70萬家，創下歷史新高。

在不同的賬號之間穿梭，你能看到像漫威全宇宙般的貨品在搞營銷。賣二手貨車和引擎的，賣葡萄葉和橡膠的，賣假髮和化妝刷的，賣LED燈牌的，賣移動房子的，賣物流服務的。

線上的生意做得火熱。外國網友也按耐不住了，直接買了機票飛到中國消費。如今外網論壇羅列的三大熱門產品是：潘家園眼鏡城的眼鏡、珍珠市場和絲綢街市場的百貨，和泡泡瑪特的盲盒。

如今外網論壇羅列的三大熱門產品都與中國有關。（截取自Reddit評論區）

這幾天他們最熱衷於琢磨的，是怎麼把中國買的比亞迪搞到美國去。為此，外網貼吧Reddit的老哥們集思廣益，推出兩條錦囊妙計：

第一種方法，樂高diy派。在購入車輛後馬上拆解，使用人海戰術，把各個零件分別人肉帶回墨西哥，再從加拿大入境美國。

第二種方法，鄭和長途派。在購入車輛後，再花一個月海運到墨西哥，從墨西哥開車入境。



大家都躍躍欲試。以上可能只是理論猜想，但沒想到，我的美國朋友這幾天真在加州看到上牌的比亞迪了，初步證明以上方案存在可行性。大膽者來。

被推翻價格柏林牆的外國網友恍然大悟：扔掉了雨傘，才發現外面的世界根本沒有下雨。在他們被中國物價震撼的同時，義烏物價也終於迎來了最憐愛它的客人們。

20美分的毛絨玩具，20美分的塑膠水杯，20美分的阿加力收納，在Amazon能賣到10-20刀左右，還不一定包郵。如果有牌子貨的話，價格翻個幾百倍也不意外。

30刀在曼哈頓買不到一份高級午餐，卻能從廠裏拿到1000件T恤，閉上眼都知道什麼更划算。在Tik Tok上甚至流行着一個新的趨勢：帶着空箱子來中國批發生活用品。一本護照，一根充電線。講究點的人再拿上一個頸枕或者一個叉子。

被推翻價格柏林牆的外國網民恍然大悟：扔掉了雨傘，才發現外面的世界根本沒有下雨。（截取自Instagram）

還有人空箱子裏套空箱子，生怕一個28吋的極致大箱吞不下自己的報復性消費慾。即使身在中國，你也能看到為身上幾個硬幣拼出老命的外國友人。

在中國球星卡的平台上，更是什麼顏色的國旗都能看到。大家在競拍的時候都極致血拼，西班牙球迷更是在競價環節多次膠着。甚至前幾天在那個Ng後台，也有不知道從哪找來的外國友人私聊。

在價格差中覺醒的外國人比誰都更愛便宜貨。一看到有降價的可能性，他們眼中立馬冒出藍光。在中國的各種二手交易平台上，外國網友甚至成了最讓人恐懼的存在。

他們有的出手大方，從不講價；有的收物心切但支付失敗；有的購買之後表示快遞無法簽收，因為商品已經永遠消失在大洋中。最令人望風而逃的，是偽人般的外國買家。

稱為偽人是因為他們省錢心切，不惜借用谷歌翻譯器給出的僵硬語句和幾句蹩腳的中文，拋出一把屠龍大刀。你解釋一堆，他說語言不通無法被選中，接着砍價。沒招啊。

為了省錢，外網已經有不少好心人總結了閒魚使用攻略：首先確認賣家上線了嗎？你的消息被讀了嗎？已讀沒回就是對你不感興趣，得把價往回抬抬。衣服最好買大一碼，因為中國的尺碼跟我們不一樣。

綁定不了支付寶？試試發送鏈接，直接轉賬。當然，這樣就沒辦法享受買家保護了。儘量只購買有實拍照片的商品，不要購買庫存圖片。

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還有，針對困擾外國買家的假貨問題。網友給出的中肯之言是——賬號註冊時間越老越好。實在不行，就要佯作離開狀，觀察賣家會不會竭力挽留。要是對方急了，那大概率是假的。

老祖宗的砍價智慧也算是成功出口了。全世界人民在省錢方面迎來了一次大和解，畢竟誰不想為免稅貨物和平價日用品拼一次命。

給外貿博主的流量帶來壓倒性勝利的，從來不是一場抽象程度的比拼。在所有的熱鬧背後，真正支撐他們的永遠是價格優勢，也是這些外貿博主起號的究極戰略。

用Winter的房屋安裝服務舉例。在美國，僱傭一個工人就需要約600美元一天，而走外貿渠道每人僅需300多元人民幣，差了一大半。即便算上高額關稅，價格仍然遠遠低於本土。

為了哄好這些被稅費和中間費用唬怕的外國人們，一些博主還會在視頻裏專門加上兩句話：「No middleman，No commision（無中間商，無佣金）」。

外面的事物千千萬萬，便宜才是全世界都在講的中國話。在經濟下行的環境下，能無視語言巴別塔和推倒一切文化偏見的，大概只有省錢這一件事。

【本文獲「那個NG」授權轉載，微信公眾號：huxiu4youth。】

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