朱鎔基逝世｜生前作風強悍　曾豪言：香港搞不好中央將成民族罪人

中國前國務院總理朱鎔基今日（8月12日）因病救治無效在北京去世，享年98歲，中共中央政治局發佈唁電，慰問朱鎔基家人，並致以深切哀悼。



朱鎔基遺像。（新華社）

1928年10月1日，朱鎔基生於湖南長沙縣安沙鎮和平村棠坡，據說棠坡朱氏祖上為明朝皇室，乃太祖朱元璋第十八子朱楩一支；假如朱鎔基留有大明皇室血統，追溯其祖籍便為安徽鳳陽人。縱有顯赫家世，朱鎔基身世卻甚為坎坷，父親朱寬澍於其出生前已去世，他成了遺腹子，12歲時母親也病亡，不知是否自此養成強悍性格，據聞他於上海市長任內曾說：「我是孤兒，我不怕得罪人。」

自幼失怙，童年失恃，青年朱鎔基努力不懈，1947年於湖南省第一中學畢業，考入國立清華大學，入讀電機系。他就讀一年左右，便參與中共地下黨組織，加入中國新民主主義青年聯盟，並於1949年10月正式成為中共黨員。1951年畢業後，朱鎔基獲得電機製造專業資格，以技術人才身份，分配至東北人民政府工業部計劃處，擔任生產計劃室副主任。

1952年共和國改組行政編制，撤銷東北人民政府，朱鎔基獲調入中央，任職於國家計劃委員會，此機構於計劃經濟時期一度負責綜合規劃，職權涵蓋產業發展、勞工薪金、物價管理、城市規劃、貿易合作等各領域。於國家計委轄下，朱鎔基起初擔任燃料動力局組長，專管電力，迄1957年他已輾轉升任為機械工業計劃局綜合處副處長。

年輕朱鎔基和妻子勞安。（網上圖片）

天將降大任於斯人

然而於1957年，中共展開「大鳴大放」運動，不久就變為「引蛇出洞」的「反右」鬥爭，朱鎔基初時曾於國家計委發表意見，此時也被扣上「右派」帽子，於1958年1月遭撤銷職務，開除黨籍，但仍留任國家計委，轉當幹部業餘學校教員，教授數理化，後來改任工程師。1966年文化大革命爆發，朱鎔基於1970年至1975年期間，下放「五七」幹校，於集體農場種菜養豬。

文革步入尾聲，朱鎔基於1975年重回中央崗位，由國家計委移往石油工業部管道局電力通訊工程公司，至1978年中共第11屆三中全會為「右派」摘帽子，他也隨之恢復中共黨籍和職務，於國家經濟貿易委員會擔任燃料動力局處長。相比國家計委的大方向規劃，國家經委主要負責組織和審查項目，調配人力物力，朱鎔基任職經濟中樞至1986年，期間升遷至國家經委常務副主任及黨組副書記。

文革十年浩劫後，新中國當下滿目瘡痍，百廢待興，朱鎔基身為執政中共幹部，熬過共和國草創30年動蕩歲月，終於等到1978年三中全會，鄧小平提出「實踐是檢驗真理的惟一標準」，中共自此轉以重振經濟民生為己任，啟動改革開放與四個現代化。迄至80年代中，朱鎔基重回中央規劃機關任職，躋身高層官僚之列，假如沒有後來一段因緣際會，其仕途或許僅止於此。

2020年10月23日，網絡流傳的朱鎔基在醫院慶祝92歲生日的照片。（微博@抹雲樓主）

朱鎔基最後一次出現的官方場合是2017年10月24日的中共十九大閉幕當天，當時的他已經滿頭白髮。2019年9月30日，因未參加中華人民共和國建國70周年的天安門大閲兵以及前一天的國慶招待會，朱鎔基身體狀況一度引發猜測。

2020年10月23日朱鎔基92歲生日當天，一張朱鎔基身穿紅袍在醫院慶生的照片在網絡流傳。照片顯示，十餘名戴着口罩的醫生及護士為朱鎔基鼓掌慶祝生日。坐在中間的朱鎔基看起來精神狀態不錯，夫人勞安亦陪伴在旁，兩人子女朱燕來和朱雲來未出現在照片中。

曾發豪言：香港搞不好中央將成民族罪人

朱鎔基帶領90年代中國克服經濟發展難關。（新華社）

朱鎔基任總理期間，正值香港回歸中國的最初幾年，朱鎔基也曾就香港管治等問題發聲，予當時的港人深刻印象。

朱鎔基於2002年訪港時，在禮賓府的一次演說中表示，他十分肯定香港的獨特優勢、十分信任香港可以自己管治好自己，並強調內地與香港相互信任，香港管治不好，不僅僅是香港的責任，中央領導層也應擔責、甚至會成「民族罪人」。

我總是不相信香港搞不好，如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國在我們的手裏搞壞了，那我們豈不成了「民族罪人」？ 朱鎔基於2002年訪港講話

朱鎔基退休後多年，在港人心目中的地位仍然非常高。據香港民意研究所於2021年8月公布的兩岸政治人物民望調查，結果顯示朱鎔基排在首位，以64.5分連續4次居於榜首。