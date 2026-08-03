河南12歲童關煤氣閥操作不慎致爆燃 全身九成燒傷 親屬排隊捐血
撰文：盧詩文
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河南寧陵縣一名12歲男孩在家中聞到煤氣泄漏，主動上前試圖關閉閥門，其間發生爆燃，導致全身大面積嚴重燒傷，生命垂危。男孩全身燒傷面積達80%至90%，僅腹部皮膚未受波及，目前仍處於休克期，後續需接受多次手術。
全身燒傷僅全身腹部倖免
河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》報道，事故發生於7月31日。該名男孩在家中聞到煤氣異味後，第一時間前往關閉閥門，或許是搞錯閥門方向，意外引發爆燃，大火造成其全身80%至90%的面積特重度燒傷。
男孩家屬稱，男孩全身僅腹部皮膚未被燒及，目前仍處於休克期，生命體徵極度危險，後續需要接受多次大型植皮手術。其大伯透露，前期治療費用估算約需100萬元人民幣，家庭無力承擔。當地相關部門回應稱，會按照民政政策及時盡快提供救助。
百萬治療費難倒全家 父哽咽：孩子反安慰我說「沒事」
男孩的大伯對媒體表示，僅前期治療費用便已高達約100萬元人民幣。他哽咽道，孩子的父母「一輩子也掙不了那麼多錢」。男孩的父親則透露，兒子躺在病床上看到自己難過，還反過來強撐着說「沒事」。報道亦指，事發後有17名親屬自發前往醫院，排隊為孩子捐血。
事故發生後，當地相關部門迅速介入。工作人員表示，會按照民政救助政策，及時盡快對該家庭提供協助。
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